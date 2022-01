A la Une . Protocole sanitaire dans les écoles : La rectrice mise en demeure par des parents et des enseignants

Publié le Vendredi 21 Janvier 2022





À l’heure où les mesures sanitaires se renforcent, où le protocole sanitaire à l’école se durcit, à la veille de la rentrée scolaire, une centaine de parents représentés par l’association Parents974 Mobilisation (100 adhérents, 10000 followers) interpellent Mme La Rectrice dans le cadre d’une sommation interpellative déposée ce vendredi 21 janvier 2022.



Cette sommation, déposée par voie d’huissier, soulève 12 questions relatives au non-respect des droits de l'enfant dans le cadre de cette gestion de crise, au port du masque, aux injections des 5-11ans et 12 -17 ans, aux manques d' évaluations de ces mesures, auxquelles La Rectrice est sommée de répondre.



Cette action, conduite conjointement par l’association et le collectif Enseignants Résistants enseignant, est une marque forte d'une volonté de se faire entendre au sujet de la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette sommation est dans la même ligne que celles effectuées en Région Grand EST e et en Normandie.



L’association a par ailleurs demandé à être reçue par la Rectrice pour débattre le sujet du nouveau protocole sanitaire à l’école.

L’association Parents974 Mobilisation défend depuis près d’un an l’intérêt des enfants dans cette gestion de crise sanitaire et dénonce fortement les excès, les effets délétères des mesures dites sanitaires sur les enfants et les jeunes, l’inexistence d’évaluation de ces décisions, et encore plus en milieu tropical.



