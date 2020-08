A la Une ... Protocole sanitaire allégé dans les écoles : André Thien Ah Koon pointe une contradiction

La rentrée scolaire approche à grands pas dans un contexte sanitaire toujours marqué par la Covid-19. Au Tampon, dans le doute, malgré un nouveau protocole qui assouplit les règles sanitaires, le maire a décidé "d’être plus exigeant que ce que prévoient les textes en vigueur". Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 11 Août 2020 à 14:39 | Lu 987 fois

Le protocole sanitaire dans les écoles pour la rentrée scolaire passe de 67 à 7 pages, s’étonne André Thien Ah Koon. La distanciation sociale n’est plus toujours exigée, le port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans et le savonnage des mains sans distance de sécurité… "Les directives se contredisent tous les 15 jours (…) .On nous dit de porter un masque dans la rue et en même temps la distanciation sociale n’est plus obligatoire en classe", pointe l’édile.



Avec 10 500 élèves attendus à la rentrée dans les écoles primaires de sa commune, André Thien Ah Koon continue d’appliquer le protocole de mai dernier "dans la mesure du possible". Classes équipées d’isoloirs pour les élèves, Plexiglas pour l’accueil des visiteurs, marquages au sol, installations de points d’eau supplémentaires et de gels hydroalcooliques, plusieurs services en fonction des niveaux pour limiter le brassage en cantine… Trois masques en tissu seront également distribués aux enfants scolarisés, les personnels communaux en seront aussi munis par mesure de précaution et les classes régulièrement désinfectées, indique-t-il afin de rassurer les parents inquiets.



Outre un surcoût pour la commune, "il faut que l’Etat apporte des éclaircissements sur la responsabilité des maires", s’inquiète à son tour André Thien Ah Koon qui a écrit à la nouvelle rectrice, Chantal Manès-Bonnisseau, pour l’informer des mesures mises en place. "La commune fait des efforts et ne pourra être tenue pour responsable".



Par ailleurs, la garderie le matin et le tarif de restauration scolaire restent inchangés.



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité