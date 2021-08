A la Une . Protestation au centre de vaccination de St-André: Les deux antivax devant la justice

La semaine dernière, un des deux mis en cause s'était introduit au CHU de Bellepierre. Deux individus devraient être poursuivis en justice après avoir protesté contre l'administration du vaccin au sein du centre de vaccination de St-André . Les faits se sont déroulés vers midi ce dimanche. Une partie de l'altercation avec la directrice des lieux qui leur est reprochée a été publiée sur les réseaux sociaux.Les deux hommes seront déférés ce mardi devant le procureur de la République de Saint-Denis. Le psychologue et le travailleur social devraient être poursuivis devant le tribunal correctionnel pour outrage en réunion à personne chargée d'une mission de service public. Ils encourent 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.La semaine dernière, un des deux mis en cause s'était introduit au CHU de Bellepierre. Il avait publié une vidéo montrant des chambres d'hôpital vides. Une mise en scène destinée à faire croire que la pandémie de coronavirus n'est autre qu'un complot.