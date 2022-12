A la Une . Protection des tortues : Des panneaux de signalisation pour les usagers de la mer

Alors que les collisions avec les bateaux sont la première cause de mortalité des tortues marines à La Réunion, des panneaux invitant à réduire la vitesse ont été installés au port de Saint-Gilles les Bains. Par N.P - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 10:13

Deux panneaux de sensibilisation aux collisions avec les tortues ont été posés ce vendredi au Port de Saint Gilles. Ils ont vocation à sensibiliser les usagers de la mer à la réduction de leur vitesse afin de limiter le risque d'impact avec ces reptiles, les collisions étant devenues la première cause de mortalité des tortues marines à La Réunion.



Des réunions d'échange avec les usagers seront également organisées, et d'autres panneaux posés dans les ports de plaisance de la côte ouest afin de multiplier la diffusion du message.



Cette action a été réalisée par le CEDTM (Centre d'Etude et de Découverte des Tortues Marines) et Kelonia dans le cadre des actions prioritaires du Plan National d'Actions en faveur des tortues marines du sud-ouest de l'océan Indien, et financée par la DEAL Réunion ainsi que la Région au titre d'une mesure compensatoire de la NRL.



Les tortues peuvent être présentes au-delà des 300m



Pour rappel, seules deux femelles reviennent régulièrement pondre à La Réunion. Des accouplements sont observés ces derniers temps le long de nos côtes, souligne le CEDTM, qui précise que durant ces accouplements, qui peuvent durer plusieurs heures, les tortues sont particulièrement vulnérables aux collisions avec les bateaux. Seule la femelle nage, et doit porter son poids et celui du mâle, ce qui la rend beaucoup moins réactive. Elles passent aussi beaucoup plus de temps en surface ou sub-surface.



Le CEDTM rappelle en outre que la vitesse est limitée à 5 nœuds dans la bande des 300m depuis le rivage ou la barrière de corail, mais que les tortues peuvent aussi être présentes au-delà des 300m. La plus grande prudence est donc de mise.