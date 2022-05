A la Une . Protection des espèces marines : une journée pour célébrer les tortues

L’organisation à but non lucratif American tortoise rescue organise et sponsorise depuis 22 ans les journées mondiales de la tortue qui se déroulent les 23 mai. Cet évènement est dédié à la protection de nos amis à carapace et de leur habitat naturel pour que ces animaux puissent vivre et prospérer comme ils se doit. Par Jules LUMINEAU - Publié le Lundi 23 Mai 2022 à 10:41

À La Réunion, depuis les années 80, on voit de moins en moins de tortues, au point où, aujourd’hui, il est très rare d’en apercevoir. Ce phénomène est, malheureusement, commun à de nombreuses îles. En réponse à cette disparition sur les côtes, de nombreuses organisations se sont créées tout autour du globe pour organiser des événements et permettre la sensibilisation et l’information autour de ce sujet. Par exemple, peut-être avez-vous déjà participé aux journées réunionnaises des Tortues Marines organisées à Saint Leu début juillet ?



Ce lundi est donc célébré dans le monde entier la journée mondiale de la tortue. De nos jours, les organisations cherchent à sensibiliser le grand public, notamment sur les réseaux sur les dangers que subissent les tortues.



Ces menaces sont toutes d’origines humaines et conduiront à l’extinction de plusieurs espèces de Chéloniens si elles ne sont pas.



Le commerce intensif fait des dégâts

Plusieurs tortues sont aujourd’hui protégées par des arrêtés de l'INPN, Inventaire National du patrimoine naturel. Cela est dû à de nombreuses causes mais l’une des plus meurtrières est le trafic illégal d’animaux exotiques. En effet, il existe bien un trafic de tortues et les organisations qui les vendent ne sont pas toujours soucieuses de la protection de ces animaux. Chaque année, des milliers de tortues sont enlevées de leur milieu naturel pour être vendues pour des rites religieux, au Bangladesh, ou pour la médecine traditionnelle en Chine et en Asie du Sud-Est. Le problème est que les tortues n’ont pas le temps de se reproduire et ainsi, leur nombre diminue de plus en plus jusqu’à devenir grandement inquiétant pour les organisations de protection de la nature. Outre cette pêche intensive, on dénonce aussi les pêches de tortue protégées pour les vendre à prix d’or à des clients fortunés comme animaux de compagnie.



La destruction des habitats

Outre la pêche intensive, une autre menace est la destruction des habitats naturels. Que ce soit sur la terre ou dans la mer, les habitats naturels des tortues sont abîmés si ce n’est totalement détruit par les activités humaines. Sur terres, l’agriculture intensive détruit les sols et, en détruisant les forêts pour être des champs, l’agriculture enlève le couvert des arbres sous lesquels vivent les tortues de terre. En mer, beaucoup de tortues vivent une partie de l’année dans des eaux peu profondes ou les humains pêchent et construisent des structures marines, détruisant au passage les fonds marins ou les tortues évoluent. Les activités nautiques font également des dégâts, en témoignent les nombreux accidents impliquant des bateaux au large de nos côtes. Kélonia relaie d'ailleurs régulièrement des messages appelant à la vigilance.



Mais outre la sensibilisation et les constats dramatiques, ce jour est aussi l’occasion de célébrer les tortues et d’observer ces créatures notamment visibles au centre de soins.



Did you know that World Turtle Day is comming up next week?

If you have a primary school class, why not celebraite with a fun live quiz where students can learn some fun facts about turtles and other amazing ocean animals! https://t.co/s65xlcb3Sd

Photo by David Troeger pic.twitter.com/BU3YbWlAMw

— Australian National Maritime Museum Education (@seamuseum_edu) May 17, 2022