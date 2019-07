Protection de l'enfance: Une proposition de loi déposée par Nassimah Dindar

Une proposition de loi visant à améliorer et moderniser le système de protection de l'enfance a été déposée ce lundi par deux sénateurs, Xavier Iacovelli et Nassimah Dindar.



Cette proposition de loi fait suite à de nombreuses audiences et visites menées en France métropolitaine comme à La Réunion et au colloque tenu en mai dernier sur ce thème au cours duquel Marie Lebon, présidente du syndicat des assistants familiaux, avait pu porter la voix de La Réunion .



Après plus de 7 mois de travaux, d'auditions et de déplacements, la proposition de loi a enfin été présentée. Celle-ci prévoit notamment la fusion des différents organismes existants (CNPE, ONPE, AFA ou encore l'ODAS) en une Agence française de la protection de l'enfance comme le préconise le rapport de la députée Perrine Goulet. L'Agence aura également un rôle d'harmonisation des pratiques sur l'ensemble du territoire et de gestion du fichier national recensant les agréments des familles d'accueil. "Face à la violence de certains parcours, nous proposons également de créer une assemblée consultative d'enfants et anciens enfants placés dans chaque département, dans le but de libérer la parole des enfants", écrivent les deux sénateurs.



La proposition de loi reprend l'article 1er de la loi dite "Bourguignon" tel qu'il avait été voté à l'unanimité en commission des affaires sociales, rendant obligatoires les contrats "jeunes majeurs" jusqu'à 21 ans. Elle inscrit également les actes relatifs "à la santé et à la socialisation" dans la liste des actes usuels pouvant être accomplis par les professionnels de la protection de l'enfance, afin de protéger les enfants et leur permettre d'accéder à une vie "normale".



"Enfin, dans l"intérêt de l'enfant, nous souhaitons qu'à compter du quatrième mois suivant la décision de placement, la part non transférable des allocations familiales vers la famille ou structure d'accueil ne puisse excéder 35%, notamment en cas de délaissement parental", concluent Xavier Iacovelli et Nassimah Dindar.