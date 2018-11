Gilets Jaunes Propositions pour le changement durable de notre société : des assises populaires !





Ces évènements sociaux inédits dans l’Histoire de La Réunion et de la Ville du Port doivent nous conduire à y apporter des réponses exceptionnelles et durables.



En effet, la Ville du Port tout comme toutes les autres villes de l’île, a été touchée par l’expression d’une violence inouïe, proportionnelle à la violence sociale que subit le Peuple réunionnais après 72 ans de départementalisation calquée sur le modèle métropolitain. Des violences que nous condamnons mais qui doivent trouver des réponses immédiates.

En 1991, nous devons rappeler que lors des évènements "Freedom", Le Port avait pu s’en sortir grâce à l’implication totale des élus sur le terrain, jour et nuit pour appeler les jeunes en révolte à la raison. Pour éviter qu’ils cassent les outils de travail.



Des instruments de médiation et de démocratie participative, par exemple les « Dialogues pour la Ville » où les élus de la majorité municipale se déplaçaient dans chaque quartier pour écouter et apporter des réponses, faisaient le lien pour être à l’écoute du "mal être", même si les solutions ne dépendaient pas d’eux seuls. Nous regrettons que ces outils ne se soient pas généralisés et financés.



Trop d’élus, avec la complicité, peut-être inconsciente, de celles et ceux qui les ont mis en place, du Président de la République aux élus locaux et députés, se sont accommodés d'une jeunesse insouciante, et s’alarment aujourd’hui de cette même jeunesse révoltée ! Il faut rappeler que ces élus, dans notre système démocratique, sont les porte-parole de la population qui les a mis en responsabilité.



Il apparait que ce mouvement des "gilets jaunes" qui porte de multiples revendications, exprime un mal être global, profond et structurel d’une société en crise.



Il est donc urgent que l’Etat réunisse les élus, les représentants des organisations professionnelles, et des représentants des "gilets jaunes", au nombre par exemple de 4 par commune, qui pourraient être désignés lors de réunion de sortie de crise, avec l’engagement de prendre des mesures fortes, avec effet immédiat pour

certaines, et avec effet différé pour d’autres, A CONDITION que des dates d’effet précises soient affirmées par écrit.

En tout état de cause, il faudra veiller que soient impliqués le monde associatif, et plus généralement toutes celles et ceux qui veulent s’engager dans la mise en œuvre de ces mesures.



Cette assemblée extraordinaire sera ensuite l’occasion de travailler sur un programme pour un changement de modèle de développement et la nécessité de prendre date, pour ne pas retomber dans la routine.



L’objectif est de réformer en profondeur, durablement et structurellement, notre modèle économique de développement, afin d’éviter un nouvel immense accès de colère, avec des dégâts qui seraient alors plus désastreux.





Pour les membres du bureau,

Le Port Sa Mem Mem

Françoise DAREL

Pierre VERGÈS

Henry HIPPOLYTE dit Loulou

Théo HILARION

Erick MERCHER

Yannis BOYER

