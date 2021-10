Proposition de loi visant à permettre à l'enfant de maintenir des liens équilibrés avec ses deux parents

Le député Gregory Labille a déposé le 9 février 2021 une proposition de loi visant à ce qu'à défaut entre les parents sur le mode de résidence de l'enfant, le juge fixe prioritairement l'hébergement de l'enfant de manière équilibrée entre les deux parents, à défaut de quoi il doit motiver spécialement sa décision, si il attribue une garde exclusive à l'un ou l'autre des parents.

L'exposé des motifs de la proposition de loi, après avoir rappelé que les tribunaux français, loin de favoriser la coparentalite, privilégient en fait la garde exclusive, met en lumière que dans les pays qui ont opéré ce type de réforme, on note un accroissement de la demande spontanée des parents vers une résidence alternée.



Ce type de réforme agit alors comme un repère dans la société et les parents qui se séparent optent alors plus facilement d'eux-mêmes pour ce mode de résidence de l'enfant et par conséquent, réduisent le nombre de contentieux.



En effet, les études d'impact mettent en évidence une baisse des contentieux, mais aussi une diminution des violences conjugales, un plus grand investissement des pères dans l'éducation de leurs enfants, une meilleure carrière des mères, un bien être et une réussite scolaire plus grandes pour les enfants.

Philippe Latombe, un autre député, avait déjà déposé le 17 octobre 2017, une proposition de loi relative au principe de garde alternée des enfants.

Nous le voyons, les choses sont en train de changer en France, espérons que la Réunion ne reste pas à la traîne, pour le plus grand bien de nos enfants.