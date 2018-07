Propos racistes publiés sur Facebook : Les éleveurs demandent à One Voice des excuses publiques

Une défaillance dans la gestion des commentaires que les agriculteurs dénoncent aujourd’hui. "La publication de Jessica Lefevre-Grave aura été un vecteur d’incitation à la haine raciale contre la population de La Réunion", à laquelle s’ajoute "le manque total de rigueur et d’honnêteté sur le déroulé des faits", pointe Paul Payet.



Les commentaires injurieux sont restés visibles durant plus d’une dizaine de jours sur la page Facebook de l'association. "Elle a ouvert la porte aux dérives", regrette un soutien des agriculteurs. "Surtout quand on sait aujourd’hui que la communication est primordiale", ajoute un autre." Elle s’est trompée de cible et aurait dû s’attaquer à l’Etat". Face à eux, un avocat collaborateur en l’absence de Me Moreau et de Me Pauvert qui ont suivi le dossier. "Me Moreau et le cabinet ne peuvent pas être tenus responsables des propos tenus sur la page Facebook de One Voice", a-t-il tenté d’expliquer avant de garantir la transmission du courrier à l’association.



Déterminés à faire entendre leur voix, les agriculteurs et leurs soutiens, donnent 15 jours à l’association ou à son représentant pour présenter des excuses publiques "face à la presse et non par le biais des réseaux sociaux, sinon nous reviendrons plus nombreux", ont-ils prévenus.