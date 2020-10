Promouvoir sur notre île le bien-manger pour soi… et pour la planète !

Son objectif :

Partager et faire avancer les bonnes pratiques et promouvoir une démarche territoriale au service du bien-manger pour soi et pour la planète à La Réunion.



Construit par des acteurs et actrices volontaires réuni-es en groupes de travail thématiques, il a officiellement été lancé le 16 octobre 2019 au MOCA, notamment par la signature de sa Charte fondatrice par ses financeurs et partenaires institutionnels.

La Région est partenaire de ce réseau, inédit en outre-mer.



Dans le contexte actuel de pandémie, la rencontre REGAL Réunion 2020 a été réinventée en version 100% digitale.



Depuis le lancement du REGAL en 2019, sur le terrain, les initiatives menées au quotidien pour réduire le gâchis sont légion. Sur tous les segments de la chaîne alimentaire, nombreux sont les acteurs et actrices locaux à être mobilisé-es pour s’attaquer au gaspillage alimentaire et, au-delà, pour promouvoir une alimentation saine et durable.