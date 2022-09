Communiqué Promotion du 14 juillet 2022 du Mérite maritime : La Réunion distinguée !

Par LG - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 15:52





Comme les autres ordres ministériels, il comporte trois grades : chevalier, officier et commandeur. Les promotions ont lieu chaque année à l’occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.



Les croix sont réparties en trois contingents :



Le contingent A concerne le personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'État et des équipages des canots de sauvetage ;



Le contingent B concerne le personnel militaire du ministère des armées ;



Le contingent C concerne les autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, et notamment dans le domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.



C’est ainsi que des acteurs du monde maritime à La Réunion œuvrant, ou ayant œuvré, au développement des activités maritimes ont été distingués à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2022, objet de trois décrets de la Première ministre en date du 15 septembre consultables sur le site



Au grade d’officier :



Major Olivier Léonard, enseignant à l’Ecole d’apprentissage maritime du Port



Au grade de chevalier :



Clément Arboy, capitaine de corvette, commandant du Champlain, bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer



Steven Caugant, capitaine de frégate, commandant de l’Astrolabe, navire polaire



Christian Do Noscimiento, pilote d’hélicoptère



André Jatob, ancien directeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture du conseil régional de La Réunion



Jérôme Lafon, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur adjoint de la direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI)



Alice Lemoigne, surfeuse professionnelle



Stéphanie Légeron, photographe et éditrice



Frédéric Royer, pilote maritime



Thomas Rostaing, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS sud océan Indien).



A noter également la nomination au grade de chevalier du commissaire principal des armées Romain Salmon, conseiller maritime du gouvernement des Seychelles et expert maritime auprès de la Commission de l’océan Indien.



La section océan Indien de la Fédération nationale du Mérite maritime (SOI-FNMM), que préside Thierry Clot, officier du mérite maritime, adresse ses plus vives félicitations aux heureux récipiendaires. Institué par la loi du 9 février 1930, l’ordre du Mérite maritime est destiné à récompenser la valeur professionnelle des marins et le mérite des femmes et des hommes qui se sont distingués par des services particuliers pour le développement et le rayonnement des activités maritimes. La haute valeur du Mérite maritime a été reconnue par le général de Gaulle, qui a maintenu cet ordre lors de la création en décembre 1963 de l’ordre national du Mérite qui s’est substitué à 16 ordres ministériels et coloniaux.Comme les autres ordres ministériels, il comporte trois grades : chevalier, officier et commandeur. Les promotions ont lieu chaque année à l’occasion du 1er janvier et de la fête nationale du 14 juillet.Le contingent A concerne le personnel navigant de la marine marchande, des administrations civiles de l'État et des équipages des canots de sauvetage ;Le contingent B concerne le personnel militaire du ministère des armées ;Le contingent C concerne les autres personnes qui se sont distinguées pour le développement et le rayonnement des activités maritimes, et notamment dans le domaine de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.C’est ainsi que des acteurs du monde maritime à La Réunion œuvrant, ou ayant œuvré, au développement des activités maritimes ont été distingués à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2022, objet de trois décrets de la Première ministre en date du 15 septembre consultables sur le site www.meritemaritime-fnmm.com/decorations-recentes Major Olivier Léonard, enseignant à l’Ecole d’apprentissage maritime du PortClément Arboy, capitaine de corvette, commandant du Champlain, bâtiment de soutien et d’assistance outre-merSteven Caugant, capitaine de frégate, commandant de l’Astrolabe, navire polaireChristian Do Noscimiento, pilote d’hélicoptèreAndré Jatob, ancien directeur de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture du conseil régional de La RéunionJérôme Lafon, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur adjoint de la direction de la mer Sud océan Indien (DMSOI)Alice Lemoigne, surfeuse professionnelleStéphanie Légeron, photographe et éditriceFrédéric Royer, pilote maritimeThomas Rostaing, administrateur en chef de 2ème classe des affaires maritimes, directeur du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS sud océan Indien).A noter également la nomination au grade de chevalier du commissaire principal des armées Romain Salmon, conseiller maritime du gouvernement des Seychelles et expert maritime auprès de la Commission de l’océan Indien.La section océan Indien de la Fédération nationale du Mérite maritime (SOI-FNMM), que préside Thierry Clot, officier du mérite maritime, adresse ses plus vives félicitations aux heureux récipiendaires.