Promo sur les oranges d’Egypte : "La CGPER, toujours un temps de retard"

Alors que la CGPER s'est exprimée ce mercredi matin sur la vente d'oranges importées d'Egypte en s'interrogeant sur la "complaisance" de la chambre d'agriculture, cette dernière n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué intitulé "La CGPER, toujours un temps de retard", le président Frédéric Vienne dénonce "une accusation gratuite et sans aucun fondement". Par N.P - Publié le Mercredi 21 Juin 2023 à 13:56

Le communiqué de la chambre d'agriculture :



Dans un communiqué de presse paru ce jour, la Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de La Réunion (CGPER) revient sur la vente d’oranges importées d’Egypte. Une situation que la Chambre d’agriculture de La Réunion a été bien évidemment la première à dénoncer, pour la défense de nos producteurs, dès la mise en place de l’opération promotionnelle opérée le week-end dernier.



Dans cette tribune, ce syndicat se permet, non sans une certaine désinvolture, de mettre en avant ce qu'il qualifie de "position somme toute complaisante" de la Chambre verte sur cette grave atteinte à la production locale.



Il s'agit, une fois encore, d'une accusation gratuite et sans aucun fondement que je dénonce avec mes élu(e)s et qui dénote un manque de sérieux que les arboriculteurs et producteurs apprécieront.



Avant tout chose, nous n'avons aucune leçon à recevoir de ce syndicat qui prouve une nouvelle fois qu'il a un temps de retard et qu'il est facile de venir donner des leçons après la bataille alors qu'il n'a pas jugé bon de réagir dès la mise en place de cette offre promotionnelle.



Où était ce syndicat et son actuel président ?



En tant que président de la Chambre d'agriculture, je m'interroge. Où étaient ce syndicat et son actuel président lorsque nous avions dénoncé l'importation de mangues d'Egypte dans l'île ? Quelle a été la position de la CGPER lorsque la Chambre d'agriculture s'est insurgée contre l'importation massive de pommes de terres en pleine saison locale de ce tubercule ? Quelles ont été encore ses propositions lorsque la consulaire a condamné les offres promotionnelles opérées sur l'oignon ou l'ail d'importation face à nos productions locales saisonnières ? La CGPER a-t-elle réagi lorsque la Chambre a proposé aux services de l'Etat de taxer les importations qui concurrencent nos productions locales ? Non, bien évidemment.



Faire du syndicalisme est une chose mais défendre la production locale de manière collective, sérieuse et fondée en est une autre.



Frédéric VIENNE, Président de la Chambre d’agriculture