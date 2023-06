Communiqué Promo sur les oranges d'Egypte : L'ARIFEL réagit aux déclarations de la CGPER

La promo sur les oranges importées d'Egypte dans une grande enseigne de l'île continue de faire couler de l'encre. Cette fois, c'est l'ARIFEL (Association réunionnaise interprofessionnelle des Fruits et Légumes) qui s'exprime suite aux déclarations du président de la CGEPR. Par N.P - Publié le Vendredi 23 Juin 2023 à 09:48

Le communiqué :



L'ARIFEL (Association réunionnaise interprofessionnelle des Fruits et Légumes) tient à réagir aux déclarations récentes du président de la CGEPR (Confédération Générale des Planteurs et Eleveurs de Réunion) concernant notre prétendu silence et notre complicité présumée avec un distributeur dans la vente d'oranges d'Égypte.



Nous tenons à préciser que nous sommes fermement opposés à ce type de pratique et plus généralement à toutes celles qui mettent en péril les produits locaux. Les enjeux sont cruciaux pour nos producteurs et les attentes des consommateurs en matière de produits frais et locaux.



Cette opération est d'autant plus préjudiciable au niveau de la période, compte tenu des difficultés que traverse notre filière agrumicole avec la maladie du "greening" qui met à mal de nombreux vergers.



Au-delà des mots, l'ARIFEL travaille depuis toujours sur le fond des choses pour faire évoluer la situation en faveur des producteurs et des consommateurs. Nous sommes fermement convaincus que la promotion et la défense des fruits et légumes locaux doivent reposer sur des actions concrètes et des engagements solides.



Au sein de notre interprofession, nous sensibilisons en permanence l'ensemble des professionnels, y compris la grande distribution, aux enjeux de consolidation de notre filière fruits et légumes. Manifestement il faut aller plus loin et ce, en gardant à l’esprit que nous ne pouvons imposer quoi que ce soit à notre niveau et que tout cadre décidé sera établi avec l'ensemble des professionnels.



Nous nous y attacherons spécifiquement, comme nous le faisons pour l’ensemble des problématiques que notre filière doit affronter, et elles sont nombreuses.



Nous invitons plutôt tous les acteurs concernés à se joindre à nos efforts collectifs.



Ensemble, nous pouvons surmonter les défis actuels et travailler en faveur d'une agriculture locale forte, durable et bénéfique pour l'ensemble du territoire.