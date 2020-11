A la Une . Promesses non tenues? Les habitants du Bas de La Rivière investissent le hall de la mairie

Après avoir bloqué 3 mairies annexes dans la matinée, une cinquantaine de jeunes s'est rassemblée à la mairie centrale dans l’après-midi. Les manifestants attendent de la maire de Saint-Denis qu'elle respecte ses promesses de campagne, selon eux. Une rencontre doit avoir lieu lundi. Par NP - Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 à 17:42 | Lu 1549 fois





Bien décidés à aller jusqu’au bout, ils ont été rejoints par des jeunes d’autres quartiers pour maintenir la pression sur la municipalité. Des habitants de la Source, de Bellepierre, de Sainte-Clotilde, de Vauban et du Butor se sont joints à eux. Ce jeudi matin, leurs mobilisations ont fait baisser le rideau de trois mairies annexes (Bas de La Rivière, la Source, Sainte-Clotilde).



Dans l'après-midi, une cinquantaine de personnes s'est retrouvée à la mairie centrale afin d'être reçue par un élu. La directrice de cabinet de la mairie est allée à leur rencontre et une autre rencontre est programmée lundi. Les habitants du Bas de La Rivière ne sont pas prêts de lâcher prise. Depuis hier, ils manifestent leur mécontentement auprès de la maire de Saint-Denis dont ils estiment qu'elle n'a pas tenu ses promesses de campagne.





