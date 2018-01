Courrier des lecteurs Prolongement du boulevard du général de gaulle : Les dangers de confondre vitesse et PRECIPITATIONS

Nul ne peut contester l'impérieuse nécessité de désenclaver le Tampon en particulier le grand bourg Trois Mares (qui ne cesse de croître en termes d'habitants) d'autant plus avec l'arrivée récente du SDIS dans la Zone d'activités.



Aussi, j'ai naturellement voté en faveur du prolongement du boulevard du Général de Gaulle vers Trois Mares toutes les fois où ce projet m'a été soumis.



Un premier tronçon de ce projet routier a été livré, avec le pont, en décembre 2017, dans un temps record d'environ 7 mois de travaux (seulement) pour plus d'1,5 million d'euros...



Dès les premières pluies, les tamponnais qui ont emprunté cette nouvelle voie ont pu observer des disfonctionnements hydrauliques.... Les pluies incessantes de janvier 2018, avant et pendant Berguitta, ont causé des dégâts considérables en amont et en aval de ce nouvel ouvrage d'art sur la ravine des cabris.



Chacun a pu observer et déplorer les dégâts sur" le chemin farjeau", le corbusier", toute la zone du "chemin portail" en faisant le lien évident avec la nouvelle route.



Quelle est l'utilité d'avoir prolongé cette route si c'est pour mettre la vie de la population en danger, si c'est pour détruire leurs biens?

A quoi sert-il de créer 3 km de route si c'est pour dégrader le réseau routier existant, paralyser une quinzaine de Km2, rendre les terres construites inondables ?



Le constat est là, sans appel: ces récents aménagements routiers n'ont pas intégré la problématique "hydraulique" dans un des secteurs les plus urbanisés de la commune !



C'est inconcevable mais c'est hélas vrai.



Il faut savoir que cet ouvrage n'a pas été dimensionné pour résister aux crues centennales (peut-on envisager de refaire un pont tous les 10 ans!) ... Sur place, on peut voir avec stupéfaction que les berges n'ont pas été confortées en amont et en aval au mépris des règles de l'art et du bon sens. Si l'on ne fait rien, le pire est à venir. Je demande donc à l'ensemble des élus communaux, aux tamponnais à plaider, comme moi, pour la reprise imminente des travaux nécessaires sur cette infrastructure routière pour résorber la problématique hydraulique sur tout ce secteur, sur la base d'études approfondies et fiables. Monique BENARD DESLAIS Conseillère régionale et Conseillère communale Lu 158 fois





