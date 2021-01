Prolongation des inscriptions au concours Jardins et Balcons Fleuris de la Ville de Saint-Paul

Les inscriptions au concours Jardins et Balcons Fleuris de la Ville de Saint-Paul sont rouvertes à partir du lundi 25 janvier et ce jusqu’au vendredi 05 février 2021. Comme chaque année, les plus beaux coins de verdure des particuliers seront mis à l’honneur. De nombreux lots sont à gagner et chaque participant se verra remettre une récompense. N’hésitez plus un instant et participez au concours Jardins et Balcons Fleuris de la Ville de Saint-Paul. Serez-vous le prochain lauréat ou la prochaine gagnante? Pour le savoir, vous avez jusqu’au vendredi 05 février pour vous inscrire à l’adresse suivante : concours.public@mairie-saintpaul.fr ou au 0262.45.80.28.