Prolongation des inscriptions à l'EAIO jusqu'au 31 octobre

L’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) fait sa rentrée pour l’année 2018/2019.Il reste encore quelques places pour les ateliers artistiques (musique, danse, cirque, arts visuels,…).Le délai d’inscription (initialement fixé au 10 octobre) est prolongé de trois semaines supplémentaires.Si vous habitez le territoire de la côte Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) et que vous avez 8 ans et plus (enfants, adolescents et adultes), rendez-vous sur le site u TCO pour avoir accès à toutes les informations (planning des cours, modalités d’inscription, …).Vous avez jusqu’aupour vous inscrire en ligne. Pour une meilleure qualité d’enseignement, le nombre de places par atelier est limité.