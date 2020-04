Prolongation de la fermeture des plages

Le préfet de La Réunion prolonge, via un arrêté, la fermeture des sentiers du littoral et des plages de l’île jusqu’au 30 avril 2020. Objectif : lutter contre le Covid-19.“Les sentiers, les plages, les plans d’eau intérieurs ne constituent pas des espaces publics indispensables aux déplacements individuels. Face à l’urgence sanitaire, les mesures de confinement doivent être strictement appliquées et seuls les déplacement professionnels seront autorisés sur ces espaces”, rappelle la préfecture dans un communiqué récent.Le non respect de cette interdiction reste passible d’une amende de 135 euros. Les forces de l’ordre veillent à sa bonne application. Un premier arrêté de fermeture avait initialement été pris jusqu’au 15 avril.Pour rappel, le 17 mars, la ville de Saint-Paul interdisait par arrêté municipal la baignade et les activités nautiques sur ses plages.