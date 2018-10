Communiqué Prolongation de l’APL accession : Une annonce de la Ministre des Outre-Mer qui interpelle la FRBTP ....

Annick Girardin, ministre des Outre-mer a annoncé hier en commission de Finances à l’Assemblée Nationale « le rétablissement exceptionnel et transitoire des APL accession en 2019 ».



Une annonce qui interpelle la FRBTP : « Il faut le reconnaitre, c’est une première avancée, mais que va-t-il se passer ensuite, après 2019 ? Car je vous rappelle qu’avec 1000 dossiers en attente en Outre-Mer, nous sommes loin des besoins de la population. De plus nous pouvons légitimement nous demander si le gouvernement a prévu de maintenir la disposition à périmètre constant pour un an,

ou s’il en a profité pour revoir certaines conditions ... » précise Bernard Siriex, président de la FRBTP.



« Cela dit, nous n’avons pas baissé les bras durant ces 10 derniers mois : cette annonce est le fruit d’un travail de longue haleine. La FRBTP, la CAPEB et les partenaires sociaux sont mobilisés sur le sujet depuis le début d’année et je tiens d’ailleurs à saluer les parlementaires qui nous ont soutenu », continue Bernard Siriex.



Il rappelle également le soutien inconditionnel de la Région Réunion dès avril 2018, et le déblocage d’une enveloppe exceptionnelle de plus de 14 millions d’euros à destination des familles dont les dossiers étaient engagés.



Le président de la FRBTP a d’ailleurs prévu d’aborder ce sujet avec Annick Girardin lors de sa visite dans notre département. En effet, ce vendredi 26 octobre, le Président de la FRBTP doit rencontrer la ministre des Outre-mer lors d’une réunion de travail sur le logement ; une autre rencontre est également prévue afin d’aborder la réforme en cours des aides économiques aux entreprises.



Cette rencontre est d’autant plus importante que cette réforme a un impact direct pour les négociations concernant la convention collective ETAM du BTP, au niveau local. La FRBTP a été contrainte de suspendre ces dernières ce matin même, lors de la Commission Paritaire, en présence de la DIECCTE et des partenaires sociaux. « Il est regrettable et inacceptable que des réformes décidées de façon unilatérales par le gouvernement pénalisent un secteur ou le dialogue social est aussi bien établi, mettant une nouvelle fois dos-à-dos patrons et salariés », déplore Bernard Siriex.



En effet, au 1er janvier 2019, on estime à 6% en moyenne l’augmentation des charges patronales. « C’est une estimation et pour le moment nous sommes dans l’incertitudes en termes de dispositions sociales et fiscales qui vont peser sur les entreprises de la branche. La FRBTP ne peut légitimement pas exposer ses entreprises à la banqueroute, ni cautionner d’explosion du chômage

dans notre secteur, chômage qui je le rappelle s'élève à quasiment 54% !





