Projets ferrés à St-Denis: Une co-maîtrise d'ouvrage actée entre la Cinor et la Région

Un consensus semble se dégager entre la Cinor et la Région concernant la question des projets ferrés à Saint-Denis. Il a été annoncé lors du conseil communautaire de l'intercommunalité ce jeudi soir que le principe d'une co-maîtrise d'ouvrage pour les projets ferrés dans le chef-lieu, l'un urbain et l'autre inter-urbain.Ce principe de co-maîtrise d'ouvrage a été acté mercredi lors d'une réunion entre les présidents de Région et de la Cinor, entourés de leurs directeurs de cabinet et de leurs directeurs généraux de services nous confirme l'intercommunalité. Rappelons que le projet ferré incluant (Tramway de la Cinor: Le TAO sur les rails, la consultation publique en route) et (Run Rail: Une mise en service attendue pour fin 2023) , sont doux portés respectivement par l'EPCI et la collectivité régionale dans le chef-lieu. Des études vont être également menées en commun avec le TCO et la Cirest, les deux autres intercommunalités voisines de la Cinor.Cette réunion a permis aux uns et aux autres de se pencher sur la partie technique de cette co-maîtrise et comment elle pourrait se mettre en place au vu des projets avancés. "Tout le monde est d'accord pour dire aussi bien du côté du président de Région que du côté du maire de Saint-Denis qu'on ne peut pas ouvrir deux fronts de travaux en même temps sur Saint-Denis. Sinon on ne circule plus pendant trois ans", indique-t-on du côté de la Cinor.Cette dernière, par la voix de son président Gérald Maillot, assure que le Run Rail et le TAO"restaient complémentaires", même si pour l'heure, on ne sait toujours pas qui du premier ou du second allait voir le jour en premier."Avec la Région, nous travaillons de concert pour que les deux projets avancent. Il s'agit là de temporalité", assure Gérald Maillot mais aussi pour que les entreprises réunionnaises puissent avoir du travail en continu, "ce qui ne serait pas le cas si tout démarrait en même temps".Une nouvelle réunion entre les deux entités est prévue dans les prochains jours et devrait définir les premiers contours de ce travail commun entre la Région et la Cinor.