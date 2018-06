Projets Outre-mer : votez pour Valobio

« La valorisation biologique des coproduits de poissons à la Réunion »

Le Concept

VALOBIO propose une solution aux traitements des poissons rejetés en mer et transformés à terre.

Ce procédé consiste à transformer ces coproduits en engrais liquides bio par la méthode de l’ensilage enzymatique en milieu acide.

Ainsi transformé, cet engrais liquide naturel nourrit le sol des nutriments nécessaires aux micro-organismes qui s’y trouvent et permet de préserver la structure du sol et de de nourrir les plantes.

De part sa nature « collante », l’engrais Valobio a un effet répulsif naturel contre les insectes ce qui permet une utilisation moins importantes d’insecticides chimiques.

La production d’ensilage de poisson par VALOBIO permet l’élaboration d’un engrais qui s’inscrit donc dans une perspective d’agriculture durable !



Une innovation née à la Réunion dont la réussite devrait conduire à la mise en place de produits sains, mais aussi d’éliminer et valoriser les « déchets » de poisson, et surtout de contribuer à la création d’une filière ! Vous avez jusqu’au 13 juin pour voter pour ce projet réunionnais !

Découvrez le projet et votez en cliquant ici : Valobio

19 projets seulement seront retenus.

Il y a eu 841 projets déposés pour tout l’Outre-mer, dont 166 pour La Réunion.

36 ont été présélectionnés, dont 4 pour La Réunion.

La liste des lauréats sera annoncée à la fin du mois de juin. L’environnement est préservé, et plutôt que de viser le rendement optimal à court terme d’une récolte saisonnière, le producteur conditionne et protège son outil de travail principal qu’est la terre, et pérennise son activité.

Le ministère des outre-mer a lancé « Projets Outre-mer », un concours d’innovation dédié aux initiatives et aux projets innovants des citoyens des Outre-Mer.Ce concours, organisé dans le cadre des Assises des Outre-mer avec le partenariat de l’Agence Française de Développement, de la Banque Publique d’Investissement, de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la chaine France Ô, a pour objectif de mettre en avant des projets de citoyens engagés pour leur territoire. « Projets Outre-mer » permet de valoriser la créativité, l’inventivité et l’excellence des territoires ultramarins. Sélectionnés par un jury de personnalités qualifiées puis par vote du public au printemps, les lauréats bénéficieront d’un financement de 10 000 € et un accompagnement personnalisé pour accélérer, faire connaitre et déployer leurs projets.