Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Projet social territorial : lancement d’une consultation citoyenne

La Ville de Saint-Leu et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) travaillent de concert pour la mise en place du nouveau cadre partenarial, en faveur de l’amélioration des services à destination des familles saint-leusiennes.



Il est nécessaire de mettre en place la Convention Territoriale Globale, nouvelle génération.



Les objectifs sont le renforcement de la dynamique partenariale pour plus de cohérence et l’efficacité dans l’action envers les administrés. La Ville et la CAF définissent ensemble des orientations d’interventions et d’actions sur la base d’un diagnostic partagé. Cette démarche se veut donc participative.



Dans cette optique, la Ville lance une grande consultation citoyenne autour des sujets suivants : l’accès aux droits et aux services ; la petite enfance ; la parentalité ; l’enfance & la jeunesse ; le logement & le cadre de vie ; l’animation sociale ; l’insertion sociale et professionnelle.



A compter de ce vendredi 22 Avril 2022 et jusqu’au 8 Mai 2022, les Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens sont invités à répondre à un questionnaire en ligne, disponible via le lien suivant : https://questionnaire-reunion.typeform.com/to/cPeA7x5G



Les citoyens pourront également accéder à la version papier, à l’accueil de la Mairie centrale, dans les Mairies annexes, les plateformes de services, les médiathèques et à la bibliothèque.



Parallèlement, dans cette logique de concertation, la Ville informe les administrés que des micros-trottoirs seront organisés, toujours afin de récolter le maximum de contribution et construire ensemble un meilleur service public au profit des familles.



Enfin, une réunion publique d’échanges sur le sujet aura lieu le Mercredi 11 Mai 2022 à 14h, à la salle des fêtes du Foirail.









Dans la même rubrique : < > Bek La Barre en grands frères au Street Work Out du Foirail Permanence d’élu à Saint-Leu