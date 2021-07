A la Une . Projet du Parc du Volcan : Le collectif "cafriplainois de cœur" s'exprime

Le public, jusqu’au 23 juillet 2021, est invité à donner son avis sur le projet d’André Thien Ah Koon de créer un parc de loisirs dans le village créole de Bourg Murat. "Opportunité économique" d’un côté, "préservation de la biodiversité" et "tourisme authentique" de l’autre se font face. Le collectif nommé "cafriplainois de cœur", crée il y a deux ans suite "aux projets pharaoniques du maire du tampon sur le 27ème km", compte bien se faire entendre et réagir : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 à 09:45





Du 1er juillet au 23 juillet a lieu une concertation préalable sur le futur parc du volcan (incluant les tyroliennes), des réunions ont lieu pendant cette période et des dossiers de présentation ainsi que des questionnaires sont sur le site internet de la mairie du tampon.



Concernant le dossier tyroliennes : En juin 2019 a eu lieu une concertation préalable sur le dossier tyroliennes ( projet complètement fou et flou , 4 tyrolliennes de 850 m et 6 tyroliennes de 550m) adopté en conseil municipal et on attend l'enquête publique.



Si la population veut participer à la consultation actuelle du 1 au 23 juillet :



Lien vers pétition du collectif cafriplainois de coeur : https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/amelioration-hauts-tyrolienne-ballon-captif-super/152207?commentaires-list=true





