Projet du Parc du Volcan : La CDPENAF pose son veto

La Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) s'est réunie le 26 juillet pour statuer sur le projet de parc d'attraction à Bourg Murat et à émis un avis défavorable. Une décision qui satisfait l'association Domoun la Plaine qui rappelle son opposition à ce projet au travers d'un communiqué.

La CDPENAF réunie le 26 juillet 2023 pour statuer sur le projet de parc d’attractions à Bourg Murat a rendu son verdict. À la majorité absolue, elle est défavorable à ce projet qui « artificialiserait un site naturel à forte valeur environnementale et paysagère ». Le maître d’ouvrage devra s’y conformer.



Domoun la Plaine accueille avec satisfaction l'avis rendu par la CDPENAF sur le projet de parc présenté par la municipalité du Tampon. Cet avis rejoint et valide ses réflexions et critiques sur les impacts environnementaux de ce projet. Mais la lutte continuera pour nous jusqu’au 9 août prochain, fin de l’enquête publique en cours. Domoun la Plaine formulera prochainement une nouvelle contribution au commissaire enquêteur en tirant les leçons de cet avis de la CDPENAF.



À un moment de l'histoire où le dérèglement climatique impose de restaurer les zones naturelles qui participent à la captation du CO2, il était aberrant de vouloir les artificialiser par la bétonisation et l’installation d’attractions qui n’ont aucune utilité publique avérée.



La leçon que la municipalité du Tampon devra retenir de cet épisode, est qu’il est nécessaire que les citoyens soient associés, bien en amont, dans l'élaboration de projets mettant en jeu l’avenir de leur cité et leur cadre de vie. Et lorsque des voix se font entendre pour alerter sur les risques, la sagesse politique consisterait à les écouter et non de les ignorer comme elle l’a fait depuis la constitution de Domoun la Plaine qui n’a eu de cesse de l’appeler au dialogue, avec projet alternatif à l’appui.



Domoun la Plaine restera vigilant à l’avenir sur tous les projets présentés par la commune du Tampon afin d'y apporter son analyse critique et, si la bonne foi était de mise, pour les enrichir.