Projet de territoire du TCO : Une rencontre très enrichissante avec les habitants de Ravine Daniel !

Les habitants se sont en effet déplacés en nombre pour participer à cette rencontre, donner leurs avis et faire des propositions pour développer le territoire. Cette forte affluence, plus d’une soixantaine de participants, démontre bien que la population souhaite être associée et consultée sur ces questions.



A Ravine Daniel, jeunes et moins jeunes se sont prêtés volontiers au jeu des post-it !

Les principaux points abordés par les participants ont porté sur le manque d’infrastructures sportives, de logements sociaux, d’emplois, des problèmes d’éclairage public, l’entretien du patrimoine, la protection des savoir-faire, la stérilisation des animaux et la lutte contre l’errance animale, l’intégration paysagère des bâtiments, la signalisation touristique, le développement du numérique, la création d’une salle funéraire, des aires de jeux et de pique-nique, la mise en place de chantiers d’insertion, la formation, l’accessibilité, les transports ou encore les voiries, …





Ce travail collectif qui a permis à chacun de partager ses perceptions sur différents thèmes (aménagement, mobilité, habitat, environnement, cadre de vie, tourisme, sport, culture…) viendra nourrir le diagnostic territorial global, à l’issue de cette période de concertation. Les résultats de ce diagnostic permettront de définir et de prioriser les orientations de développement.



Les prochains Ateliers habitants auront lieu les 6 et 13 octobre à Trois-Bassins.

Vous souhaitez vous aussi participer et donner votre avis ? Vous pouvez le faire en :



répondant au questionnaire en ligne sur www.ouest2040.re ;

participant aux Ateliers Habitants et aux Bat’karé ;

échangeant avec nos médiateurs sur les marchés, dans les centres villes, dans les quartiers…

Toutes les informations sont à retrouver sur le site dédié www.ouest2040.re.



L’Ouest en grand… Kosa zot i di ? Mazin’ a li !