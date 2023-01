Projet de loi sur les retraites : "Une nouvelle étape dans la destruction des acquis sociaux" pour le PCR

Communiqué du PCR :



Le Comité Central du PCR salue la large mobilisation des syndicats pour créer un rapport de force favorable au retrait du projet de loi. Il soutient la journée de mobilisation du 19 janvier et souhaite son plein succès.



Pour le PCR, le projet de loi sur les retraites est une nouvelle étape dans la destruction méthodique des acquis sociaux obtenus par plusieurs générations de travailleurs. Compte tenu de la pénurie d’emploi et du risque du chômage, il sera très difficile d’avoir droit à une pension suffisante pour vivre.

Pour ceux qui en ont les moyens, cela les poussera à augmenter le recours à des assurances privées ou à des placements bancaires pour la compléter. C’est donc une nouvelle étape de la ligne idéologique du gouvernement : privatiser la retraite, enrichir la haute finance et briser les solidarités entre générations. En effet, les profits records des actionnaires du CAC40 ne sont pas plus mis à contribution pour financer un système de retraite par solidarité entre les générations.



Les conséquences de ce projet de loi pour les Réunionnais seront extrêmement négatives.

Dans notre île, les taux de chômage et de pauvreté sont déjà considérés comme « hors normes ». L’allongement de la durée des cotisations ne créera pas un seul emploi supplémentaire. Il diminuera le droit à une retraite complète et donc appauvrira les retraités.



Le PCR revendique un renforcement du lien entre les générations pour lutter contre le chômage et augmenter le revenu des retraités. Il rappelle l’expérience réussie du congé solidarité voté en 2000 dans la Loi d’orientation pour l’outre-mer (LOOM) et malheureusement abrogé depuis.



Cette mesure était un soutien de l’État à l’embauche d’un jeune qui remplaçait un salarié partant en préretraite. Tout le monde était gagnant dans ce dispositif adapté à la réalité de l’économie et de la démographie réunionnaises.