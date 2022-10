A la Une . Projet de loi des finances 2022 : Le 49-3 dégainé par le gouvernement

Elisabeth Borne a sifflé la fin de la récréation hier à l'Assemblée nationale lors des débats autour de la première partie du budget. La Première ministre a engagé la responsabilité de son gouvernement en dégainant l'article 49-3 de la Constitution permettant ainsi ainsi l'adoption du texte. La gauche a répliqué en déposant une motion de censure. Le RN en déposera également une de son côté. Par NP - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 06:31

La Première ministre a mis en avant deux raisons pour justifier ce choix : le nombre d'amendements qu'il reste encore à examiner, plus de 2.000, et la volonté de l'opposition de rejeter le texte en bloc. "En responsabilité, nous devons donner un budget à notre pays" a fait valoir Elisabeth Borne.

Retrouvez l'intégralité de l'intervention d'@Elisabeth_Borne, au cours de laquelle la Première ministre a annoncé recourir au 49.3 sur le projet de loi de finances pour 2023.#DirectAN #Budget #PLF2023 pic.twitter.com/NP7huVIMdG





Un passage en force qui poussé la Nupes à déposer une motion de censure. Une initiative vouée à l'échec puisque le Rassemblement national avait déjà prévenu qu'il ne la voterait pas, préférant déposer sa propre motion de censure. De leur côté, les LR ont indiqué ne "pas vouloir ajouter du désordre" et ne devrait pas abonder dans le sens de la Nupes et du RN. "Ce texte sera considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée avant demain 17H45 (NDLR : ce jeudi), est votée dans les conditions prévues à l'article 49 de la Constitution", a indiqué la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.









49.3 : La Nupes va déposer une motion de censure, confirme @MathildePanot (LFI).

> "Avec le 49.3, le gouvernement refuse de voter le budget de l'Assemblée nationale", estime @BorisVallaud (PS).#DirectAN #Budget #PLF2023 pic.twitter.com/gSHOOYtZNG





Le Rassemblement national va également déposer une motion de censure, confirme @JphTanguy. "Le gouvernement est plus isolé que jamais", affirme-t-il.#DirectAN #Budget #PLF2023 pic.twitter.com/bZqBq2sB9S

— LCP (@LCP) October 19, 2022