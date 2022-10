Communiqué Projet de loi de finances : L'amendement de Karine Lebon retenu malgré le 49.3

La députée Karine Lebon a déposé un amendement sur la prolongation de défiscalisation pour les promoteurs de projets jusqu'en 2029. Il s'agit du seul amendement avoir été repêché, après rejet en séance, et inclus dans le texte du 49.3 passé cette semaine pour la première partie du projet de loi de finances (PLF). Par N.P - Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 à 16:22

Bonne nouvelle : Malgré le 49.3, un amendement de la députée Karine Lebon, prolongeant la défiscalisation, dont bénéficient les promoteurs de projets, jusqu’en 2029, a été adopté.



Alors qu’il avait été rejeté en séance, cet amendement a été repêché puis adopté par le gouvernement. Il s’agit du seul amendement à avoir bénéficié de ce traitement et c’est le seul de son groupe parlementaire (GDR) à avoir été adopté.



C’est une décision importante pour l’économie des territoires ultramarins. Karine Lebon espère maintenant que le même traitement sera réservé à son amendement en faveur de l’amélioration de l’accompagnement des enfants malades des outre-mer dans le nouveau 49.3 sur le PLFSS.



La députée affirme vouloir continuer à se battre pour plus de visibilité et pour la promotion des outre-mer dans la politique gouvernementale.



