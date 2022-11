A la Une . Projet de loi de finances 2023 : Frédéric Maillot fait passer trois amendements

Le député de la 6e circonscription annonce avoir réussi à faire passer trois amendements concernant les territoires ultramarins dans le projet de loi de finances 2023. Néanmoins, Frédéric Maillot regrette que ses autres amendements n’aient pas été retenus. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 12:06

Malgré l’usage du 49.3 qu’il dénonce, Frédéric Maillot est parvenu à faire voter trois amendements dans le projet de loi de finances 2023. Le député de la 6e circonscription de La Réunion a ainsi réussi à obtenir des crédits supplémentaires pour l’outre-mer.



Ainsi, il a obtenu 1 million d’euros pour les collectivités territoriales afin d’assurer l’entretien et la valorisation du patrimoine local, 500.000 euros supplémentaires pour le renforcement de la commission de récolement des dépôts d’oeuvres d’art et une hausse de 5 millions en faveur de la continuité territoriale pour les outre-mer.



Cependant, Frédéric Maillot regrette que de nombreux amendements déposés par les députés ultramarins « visant à augmenter les crédits pour de meilleures conditions de vie dans nos territoires ultramarins n’aient pas été retenus. »



