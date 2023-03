Communiqué Projet de développement du port de Saint-Leu : L'association DPM demande son abandon

Voici le communiqué du DPM qui demande l'abandon du projet de développement du port de Saint-Leu : Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 14:17

« Projet de développement du port de Saint-Leu ».

Notre association demande son abandon.

Nous disons non à la construction programmée d’un bâtiment commercial sur le fond de mer, dans la zone des 50 pas géométriques.

SOS DPM 97.4 était mobilisée en pique-nique partagé avant-hier dimanche 19 mars 2023, sur le front de mer de Saint-Leu, pour dire non au « projet de développement du port », porté par la communauté des agglomérations du Territoire de la Côte Ouest (TCO). Nous nous opposons à la construction, dans la zone de des 50 pas géométriques, d'un bâtiment 30 m x 60 m sur 3 niveaux, qui abritera des locaux commerciaux, et à la destruction pour ce faire, de 51 arbres dont 48 filaos. Cet immeuble baptisé « Maison de la Mer », s'il est édifié, ne sera ni plus, ni moins qu'un lieu livré au commerce, servant les intérêts privés de quelques personnes et ne répondant en rien aux impératifs d'utilité et d'intérêt publics imposés par la loi, pour tout projet de construction à caractère permanent sur le Domaine Public Maritime (DPM), y compris en zone urbaine. Notre association se mobilisera à nouveau toute la journée, sur le front de mer de Saint-Leu, dimanche prochain 26 mars 2023, pour appeler à l'abandon de ce projet.