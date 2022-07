Projet de déploiement de la 5g : ouverture de la concertation publique

lundi 18 juillet au vendredi 05 août 2022

par la société ORANGE sur un terrain situé au 7 avenue de la Rivière des Galets sis à Saint-Paul sur la parcelle Cadastrée HN 123.

par la société SFR sur un terrain situé 82 rue du Général de Gaulle sis à Saint-Gilles-les-Bains sur la parcelle cadastrée CZ 752.

Une concertation publique concernant un projet de déploiement de la 5G va démarrer du. Le public peut prendre connaissance du dossier d’information (DIM) lié à ce projet d’aménagement.Consultez le DIM concernant le déploiement de la 5G sur deux antennes relais prévues :Pour le projet de déploiement de la 5G concernant la Rivière des Galets , le DIM, réceptionné en mairie le 24 mai 2022 est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) aux jours et heures d’ouverture du public ainsi que sur le site internet de la mairie.Pour le projet de déploiement de la 5G concernant Saint-Gilles-les-Bains , le DIM, réceptionné en mairie le 21 juin 2022 est consultable au service Application du Droit des Sols (12 rue Labourdonnais) et à la mairie de proximité de Saint Gilles Les Bains (11 rue de la plage) aux jours et heures d’ouverture du public ainsi que sur le site internet de la mairie.Les observations pourront être consignées dans un registre tenu à la disposition du public au service Application des Droits des Sols (et à la mairie de proximité de Saint-Gilles-les-Bains pour le projet à Saint-Gilles) ou par e-mail à urbanisme.ads@mairie-saintpaul.fr