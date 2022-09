Projet de création d’entreprise : Le dispositif Citeslab est peut être fait pour vous !

Initiative Réunion et BPI France lancent le dispositif CITESLAB qui ciblent les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) de Saint-Paul. Ce programme d’accompagnement est fondé sur des actions de proximité visant à aller chercher le porteur de projet directement dans son quartier.



Avec le soutien des acteurs de l’accompagnement et des collectivités territoriales, Bpifrance coordonne une action essentielle en direction des entrepreneurs de ces territoires :



« CitésLab – Révélateurs de Talents », le cœur battant du programme Entrepreneuriat pour tous.



Le dispositif vise à faciliter l’identification des talents dans les quartiers de la Politique de la Ville afin de les assister dans la préparation et la sécurisation de leur projet entrepreneurial ou favoriser une orientation positive vers les ressources locales disponibles. Dans sa mission de proximité, le CitésLab – Révélateurs de Talents est un acteur clef du maillage et de l’animation des écosystèmes locaux de l’entrepreneuriat et de la Politique de la ville.



Les objectifs du dispositif CITESLAB :



Détecter les porteurs de projets, créateurs et entrepreneurs

Orienter le public vers l’ensemble de l’écosystème local du fait de leur capacité à identifier et à se faire identifier par les partenaires locaux, les créateurs et les entrepreneurs

Contribuer à augmenter le nombre de porteurs de projets, de création, de reprise ou d’implantation d’entreprises ayant recours à l’accompagnement technique ou financier

Acteurs de proximité, la cheffe de projets CitésLab et les partenaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Boutique de gestion des entreprises, Chambre de commerce et de l’industrie, Initiative OI, Coopunion, Hubex, France Active) par leur présence dans les QPV vont au-devant des porteurs de projets et des entrepreneurs afin de révéler leur potentiel entrepreneurial.



Au quotidien, la cheffe de projets CitésLab organise et mène des actions de détection en participant à la vie des quartiers, des évènements et des animations afin de faciliter le repérage des porteurs de projets potentiels et des entreprises installées avec l’idée d’assurer la réussite de leur projet. La mise en œuvre du dispositif CitésLab Ouest Réunion repose sur une cheffe de projet CitésLab portée par la structure Initiative Réunion. L’offre de service CitésLab – Révélateurs de talents est financée par Bpifrance, la ville du Port, le TCO et l’Etat.



Les quartiers prioritaires de la politique de la ville ciblés ?



Saint-Paul : Savanna, Kayamb, Corbeil, Bout de l’Etang, Périphérie du centre-ville, Grande fontaine



Le Plan d’actions



Des permanences pour accueillir les porteurs de projets qui seront préalablement identifiés auprès de leur conseiller au sein des différentes antennes de la mission locale, des agences du Pôle emploi et des différents services d’insertion

Participation à des évènements ponctuels tels que le salon de l’emploi, de l’entreprenariat journée des associations …

Des actions au sein des QPV : mise à disposition d’un local par une association/une régie de quartier ou l’installation en plein air d’un chapiteau avec bancs et tables sur un lieu stratégique du quartier (terrain de football, parcs)

Des entretiens individuels pour maintenir le lien avec le futur entrepreneur en parcours et l’aiguiller dans les différentes étapes du projet.

Plus d’informations sur : www.initiative-reunion.fr ou sur la page Facebook de la Fabrique à entreprendre Réunion



L’accueil uniquement sur rendez-vous pour vous orienter et vous accompagner dans toutes les étapes de votre projet jusqu’à l’immatriculation et même après.



Pour plus d’informations vous pouvez contacter le 0692 59 01 92



Ci-dessous le calendrier des permanences dans les Quartiers Prioritaires de la Ville jusqu’au mois de décembre.