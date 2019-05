Projet de carrière à Cambaie: L'enquête publique a commencé

sur un ancien terrain militaire sur lequel était implantée l’antenne Oméga, avant son démantèlement,

Le volume de matériaux à acheminer sur l’installation de concassage Holcim située à 1 950 m de la carrière sera au maximum de 1 720 tonnes par jour, soit 69 rotations quotidiennes de poids lourds (138 passages) qui emprunteront route de Cambaie (RN7).

Le périmètre du projet est principalement concerné par les activités liées à l’extraction de matériaux avec la présence de deux carrières, des installations de concassage et de stockage autour du site.

Alors que le tribunal administratif a récemment suspendu les autorisations préfectorales d'exploitation de la carrière de Bois Blanc, un site d'extraction devrait voir le jour dans le secteur de Cambaie (Saint-Paul).L'ouverture d'une carrière de matériaux alluvionnaires à ciel ouvert au niveau de la plaine Chabrier est en effet en projet. Le site concerné se situeà l’ouest de la RN1, à proximité des carrières SCPR et Teralta.Porté par Hoclim, le projet prévoit l'extraction de matériaux sur une superficie maximale de 3,42 hectares sur une durée de 3 ans.L’habitation la plus proche se trouve à 245 m de la zone d’extraction et une micro-crèche est située à 320 m, a relevé l'autorité environnementale, soulignant que les principaux enjeux du projet sont les eaux souterraines et l’environnement humain, notamment le bruit, la qualité de l'air et le trafic routier.Dans son avis rendu en novembre dernier , l'autorité environnementale a souligné qu'aucun remblaiement du site n’est prévu, l’exploitation des carrières permettant de préparer le projet "écocité". Elle demandait en outre au pétitionnaire de "mettre en cohérence le dossier d’autorisation et de préciser clairement le respect du projet vis-à-vis des valeurs limites imposées par la réglementation concernant les poussières". Selon Holcim, qui a répondu en décembre 2018 , les simulations ont montré que l'exploitation de la carrière "ne va pas entraîner une augmentation significative des niveaux en poussière à proximité du site".Dans le cadre de l'instruction de la demande d'exploitation de la carrière, une enquête publique a été ouverte ce jeudi 23 mai, et se tiendra jusqu'au 24 juin inclus sur le territoire des communes de Saint-Paul, du Port et de la Possession.Pendant la durée de l'enquête publique, le dossier ainsi qu'un registre d'enquête sont disponibles dans les trois mairies, pour être tenus à la disposition du public afin que chacun puisse en prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert par le maire. Ces observations peuvent également être adressée par écrit, au commissaire enquêteur au siège de l'enquête (mairie de Saint-Paul) ou par voie électronique sur le site internet de la préfecture. Le dossier est également consultable sur le site internet.Le commissaire enquêteur, Janil Vitry, siégera dans les mairies, où il recevra les observations du public*. À l’issue de l’enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultées à la préfecture ou à la sous-préfecture de Saint-Paul, et dans les trois mairies concernées. Ils seront aussi publiés sur le site de la préfecture.--Mairie de : SAINT-PAULjeudi 23 mai 2019 (de 9h à midi), mardi 28 mai 2019 (de 13h à 16h), mardi 4 juin 2019 (de 13h à 16h), mercredi 12 juin 2019 (de 9h à midi), lundi 24 juin 2019 (de 13h à 16h)Mairie de : LE PORT : mercredi 29 mai 2019 (de 9h à midi), vendredi 7 juin 2019 (de 13h à 16h), mardi 18 juin 2019 (de 13h à 16h)Mairie de : LA POSSESSION : mercredi 5 juin 2019 (de 9h à midi), mardi 11 juin 2019 (de 13h à 16h), jeudi 20 juin 2019 (de 13h à 16h).