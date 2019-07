Projet de Territoire de la CIVIS

Engagé en 2017 avec le lancement du diagnostic du territoire et les rencontres avec les représentants élus et administratifs des communes. Cette démarche a connu une nouvelle impulsion en mars 2019 avec des entretiens individualisés de l’ensemble des maires des communes membres. Ce projet global de développement a trouvé sa suite logique lors de 3 journées de concertation qui se sont tenues les 21, 24 et 27 juin. Celles-ci ont donné lieu à de nombreux échanges entre acteurs politiques, cadres administratifs, techniciens, partenaires institutionnels, experts, personnes du monde associatif.



Ces journées ont permis de faire ressortir les principaux enjeux auxquels le territoire est et sera confronté dans les années à venir.