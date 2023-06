Projet de Territoire 2023 - 2030 de la CASUD : Rencontre Publique à Saint-Joseph

Cette rencontre publique ouverte par Olivier RIVIERE, maire et conseiller communautaire en charge du projet de territoire et en présence notamment de Jeannot LEBON (vice-président de la CASUD) et des élus de saint-Joseph et conseillers communautaires, Clairette Fabienne BENARD, Axel VIENNE et David LEBON, a permis aux administrés de St-Joseph de faire part de leurs propositions pour enrichir les 4 grandes orientations stratégiques du projet de territoire de la CASUD :



Le samedi 17 juin 2023, s'est tenue, sur le site de la régie des travaux de la CASUD à Saint-Joseph, la dernière des quatre rencontres publiques du projet de Territoire 2023 - 2030 de la CASUD.