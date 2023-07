Communiqué Projet de Santé 2023-2033 : L’ARS ouvre la consultation publique

L'ARS ouvre la consultation publique sur le Projet de Santé 2023-2033. Par N.P - Publié le Lundi 31 Juillet 2023 à 16:16

Le communiqué :



Au terme des travaux de co-construction et de concertation, l’Agence Régionale de Santé La Réunion ouvre la phase de consultation réglementaire du Projet Régional de Santé (PRS) La Réunion 2023-2033 pour une durée de 3 mois, à partir du 28 juillet 2023, avant publication officielle.



Ce document constitue la feuille de route de la politique de santé conduite par l’ARS La Réunion. Il définit les priorités en terme d’amélioration de santé et de réduction des inégalités pour les 10 prochaines années et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir sur les 5 prochaines années. A l’issue de cette consultation, le Projet de Santé sera adopté par le directeur général de l’ARS La Réunion au plus tard le 1er novembre 2023, après examen des différents avis reçus.



>>> Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse associé <<< Au terme des travaux de co-construction et de concertation, l’Agence Régionale de Santé La Réunion ouvre la phase de consultation réglementaire du Projet Régional de Santé (PRS) La Réunion 2023-2033 pour une durée de 3 mois, à partir du 28 juillet 2023, avant publication officielle.Ce document constitue la feuille de route de la politique de santé conduite par l’ARS La Réunion. Il définit les priorités en terme d’amélioration de santé et de réduction des inégalités pour les 10 prochaines années et les actions à mettre en œuvre pour y parvenir sur les 5 prochaines années. A l’issue de cette consultation, le Projet de Santé sera adopté par le directeur général de l’ARS La Réunion au plus tard le 1er novembre 2023, après examen des différents avis reçus.