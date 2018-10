Communiqué Projet de Loi de Finances (PLF) 2019 : "AIDE-TOI, LE CIEL T’AIDERA !"

J’ai interpellé Madame la Ministre des Outre-Mer ce mardi 30 octobre 2018 à l’occasion des débats sur la Mission Outre-Mer dans le cadre de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2019.



Vous trouverez ci-après l’intégralité de mon intervention dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale :



Madame la Ministre des Outre-Mer,



« Riches dans un environnement pauvre, ils ont un niveau de développement inférieur à celui de la Métropole » : c’est ainsi que nos territoires ultra-marins étaient à juste titre décrits dans la Loi de Programme pour l’Outre-Mer (LOPOM) de 2003.



Ce retard structurel de développement imputable au poids de l’Histoire et aux handicaps géographiques ne doit pas faire oublier que nous faisons de la France et de l’Europe la 2ème puissance maritime mondiale, par nos Zones Economiques Exclusives de plus de 11 millions de km², et leurs richesses.



Nous occupons des positions géostratégiques non négligeables et assurons une présence économique et commerciale, ainsi qu’un rayonnement culturel sur les 3 océans. En outre, plus de 80% de la biodiversité française se trouve en Outre-Mer !



Le Budget Outre-Mer pour 2019 fait financer une part substantielle des dépenses de rattrapage de notre retard par les ultra-marins eux-mêmes. Il s’agit indéniablement d’une rupture forte depuis le contrat de départementalisation du 19 mars 1946.



C’est incontestablement une véritable cassure vis-à-vis de la politique de Solidarité Nationale en faveur des Outre-Mer voulue par le Général de Gaulle.



En avril 1981, le Président Giscard d’Estaing disait de nos territoires qu’ils sont « un atout pour la France » et que « l’effort consenti par la communauté nationale pour l’outre-mer n’a pas à être comptabilisé ».



Cette politique n’avait jamais été remise en cause par les gouvernements successifs depuis plus de 70 ans, qu’ils soient de droite ou de gauche.



« Aide-toi, le Ciel t’aidera ! » : ces vers, qui concluent la fable de Jean de La Fontaine « Le Chartier embourbé », résument la politique que vous imposez désormais aux Outre-Mer, avec pour conséquence une paupérisation croissante et une explosion sociale imminente, qui font le lit des extrêmes.



Avez-vous conscience, Madame la Ministre des Outre-Mer, de la responsabilité historique que votre gouvernement porte ?

Eu égard aux remontées de terrain qui me parviennent, quelles concessions êtes-vous prête à proposer pour atténuer la colère qui gronde ?



-------------------------



Je regrette que la Ministre se soit ensuite bornée, pour toute réponse, à comptabiliser de manière détaillée l’aide que la communauté nationale consent pour les Outre-Mer …



Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

Députée de La Réunion





