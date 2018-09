Projet d'hélistations : La mairie du Tampon a dû revoir sa copie

La commune du Tampon se veut pilote en matière de développement du tourisme aérien. Dès l’annonce de l’éruption il y a deux semaines, des baptêmes de l’air en hélicoptère avaient été proposés à un prix concurrentiel avant d’être annulés faute de réunir l’ensemble des mesures administratives nécessaires. L’occasion était ainsi donnée à la municipalité de tester la popularité et la faisabilité de son projet caractérisé par la construction d’hélistations et hélisurfaces sur le belvédère du Bois Court et du Champ de foire.



Mais la collectivité a dû revoir sa copie avec "de nouvelles études de faisabilité aéronautiques menées depuis, qui ont permis de préciser ou de réajuster les implantations à retenir dans le cadre de ces projets".



Réunis en conseil municipal ce samedi, les élus ont voté des modifications d’implantation sur les deux sites. Sur celui du Champ de foire "des éléments techniquement incompatibles" ont été relevés. "La topographie y est mouvementée et nécessiterait des travaux de nivellement/terrassement avec un fort impact environnemental, une grande partie du terrain se situe en zone rouge du PPR et une ligne électrique de moyenne tension traverse le foncier en question", précise la municipalité.



L’hélistation et l’hélisurface seront donc "légèrement déplacées" sur une nouvelle parcelle "qui présente entre autres avantages de disposer d’une configuration de type promontoire et d’un accès routier direct".