Communiqué Projet d’extension du golf de L’Étang-Salé : Touche pas nout’ forêt !

Lors de son dernier déplacement officiel à L’Étang-Salé, le président du Département a profité de l’occasion pour effectuer, en compagnie d’élus locaux dont le maire de la commune, une visite de « chantier » (voir photo jointe) du golf. Concrètement, la forêt de L’Étang-Salé est menacée par une extension du golf et la construction d’un hôtel 4 étoiles. Par NP - Publié le Lundi 3 Avril 2023 à 07:05





Un golf dans une zone sèche comme L’Étang-Salé est par définition une aberration écologique puisque la ressource en eau est limitée. Ce phénomène va s’aggraver avec le réchauffement climatique avec des périodes de sécheresse de plus en plus sévères. Nous devons collectivement préserver la ressource en eau, l’utiliser avec parcimonie et lutter contre le gaspillage.



En outre, avec la nouvelle loi du Zéro Artificialisation Nette, il est incompréhensible de bétonner la forêt pour bâtir un complexe hôtelier. Bien au contraire, notre responsabilité, c’est de préserver ce magnifique espace boisé de L’Étang-Salé, haut lieu de la biodiversité et aire de loisirs bien connue des familles réunionnaises.



L’extension du golf et la construction de l’hôtel n’ont pas encore reçu toutes les autorisations nécessaires. Il est donc encore temps d’agir pour que les autorités compétentes puissent empêcher cet écocide.



Une fois de plus les écologistes et la population réunionnaise sauront se mobiliser pour que notre patrimoine naturel, la forêt de L’Étang-Salé, soit sauvegardé.





Dans les années 2000, une forte mobilisation citoyenne et écologiste a pu faire capoter une première version de ce projet. Pourtant, en 2016, le Département revient à la charge et relance un appel à projet remporté par une multinationale du BTP et un grand groupe de presse réunionnais. Vincent Defaud, référent Ouest de Génération Écologie La Réunion, conseiller municipal écologiste de L'Étang-Salé (2008-2020)

Ludovic Sautron, référent départemental de Génération Écologie La Réunion