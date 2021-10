National Projet d’attentats : L'ultra-complotiste Rémy Daillet et sa secrétaire en garde-à-vue

L’homme de 54 ans, soupçonné également d’être impliqué dans l’enlèvement de la petite Mia, a été extrait de sa cellule pour être placé en garde-à-vue. Sa secrétaire, âgée de 67 ans, est également interrogée dans les locaux de la Direction générale de la Sécurité intérieure pour des projets de coups d’Etat et d’actions violentes. Par NP - Publié le Vendredi 22 Octobre 2021 à 07:49

Depuis plusieurs mois, une enquête est ouverte sur des projets d’attaques. Un réseau tentaculaire d’ultra-droite projetait de s'attaquer à une loge maçonnique en Moselle.



Le 8 octobre dernier, quatre individus ont déjà été mis en examen. Rémy Daillet, figure du complotisme d’ultra-droite, est suspecté d’être impliqué dans ce groupuscule.



L’homme de 54 ans est déjà poursuivi pour "complicité d'enlèvement d'un mineur de 15 ans commis en bande organisée, et association de malfaiteur en vue de commettre le crime d'enlèvement de mineur de quinze ans en bande organisée" dans l’affaire Mia. Il avait été arrêté fin mai en Malaisie, avec sa femme et ses enfants, avant d’être expulsé vers la France.



Mardi, Rémi Daillet, extrait de sa cellule, et sa secrétaire, ont été placés en garde à vue et sont interrogés dans les locaux de la DGSI, indique la presse nationale.