Projet d’aménagement de la rue du Général de Gaulle de Saint-Louis : avis de consultation publique

Le département souhaite répondre aux besoins de sécurisation et de circulation de la Ville de Saint-Louis et présente aux citoyens un projet de réaménagement de la rue du Général de Gaulle sur 1.3km ainsi que la suppression des 3 radiers supportant la rue du général de Gaulle, la rue Sarda Garriga et le chemin de Maison Rouge.



Ce projet a pour objectif de gérer les déplacements actuels et futurs sur le secteur, et cette période de concertation permettra d’informer les habitants proches du projet sur les enjeux du projet et les solutions proposées pour la requalification de cette artère principale.

Concertation publique du 12 novembre au 13 décembre 2019, DONNEZ VOTRE AVIS Des panneaux d’information seront exposés à la mairie de Saint-Louis

RÉUNION PUBLIQUE :

le 20 novembre à 17h en salle du Conseil de la Mairie de Saint-Louis