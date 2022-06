Projet d’aménagement de l’espace Océan : Je vote pour un 6ème scénario

Bonjour,



En tant que président d'association, je suis intervenu de nombreuses fois pour le conseil et/ou l'aménagement d'espaces verts à La Réunion (Jardin de l'Etat, Parc de la Trinité, etc.). Plus de 25 ans de présence à La Réunion, m'ont fait comprendre les priorités et les enjeux de ce magnifique territoire. J'ai donc une proposition assez précise à faire concernant l'aménagement de ces 3 ha de l'Espace Océan.



Il n'est évidemment pas exclus de prévoir certains aménagements légers pour faciliter l'accès à ce site et les promenades des visiteurs. Mais pour répondre aux aspirations de Réunionnais de plus en plus nombreux, pour répondre aux besoins et à la soif de nature et de respiration de la ville, enfin, pour faire toucher du doigt ce qu'était ce merveilleux petit paradis avant l'arrivée des humains, une idée force d'aménagement semble émerger. Tentons de reconstruire ici, le superbe milieu forestier, le paradis végétal qui accueillit les premiers humains débarquant à La Réunion. Cela ne serait que justice à rendre à cette nature généreuse et diversifiée qui, pendant plus d'un siècle, a nourris les premiers habitants de l'ile. Ce serait également une manière de réparer en partie, les dégâts causés par les humains à ce petit paradis. Les nombreux botanistes qui ont sillonné l'ile au début du peuplement, nous ont décrit, de manière assez précise, les diverses plantes et arbres qui peuplaient la côte réunionnaise. On ne pourra sans doute jamais reconstruire parfaitement ce milieu originel mais on peut tenter de s'en rapprocher le plus possible. A terme, il n'est pas totalement impossible non plus d'y introduire quelques-uns des animaux disparus.



Les 5 scénarios proposés sont un moyen de connaître l’avis des habitants. Cependant, au sein de la plus grande ville de l’outre-mer, il paraît nécessaire de contrebalancer l’excès de béton par une nature la plus éloignée possible de ce qu’est une concentration urbaine. Ce sera probablement dans quelques années, un besoin vital des habitants de cette ville. En présentant une transition entre l’espace urbain et l’espace forestier, les divers aménagements construits prévus dans ces 5 scénarios, peuvent parfaitement trouver leur place en périphérie du parc ou à proximité.



François-Michel MAUGIS

Membre du Conseil économique, social et culturel du Parc National de La Réunion