Projet académique "Alcanzar una Strella" : Le Collège Mille Roches remporte la finale

11 collèges se sont retrouvés dans l’arène du Palais de la Source pour une matinée de joutes en espagnol. Le projet « Alcanzar una Strella » a pour vocation de développer chez les collégiens des compétences en espagnol et d’approfondir leurs connaissances sur la culture des pays hispanophones. C’est le collège Mille Roches qui remporte la finale.



L’Hémicycle du Palais la Source avait des airs de féria ce mardi 4 avril. L’enjeu était de taille, gagner la finale du projet académique « Alcanzar una Strella » en français « atteindre une étoile ». « Ce projet a été mis en place l’année dernière. C’est un travail d’équipe au niveau des enseignants. Il s’agit de mettre en avant la langue espagnole mais surtout de donner une place plus importante à la culture pour que les collégiens puissent avoir des compétences culturelles solides. Des sélections ont eu lieu au niveau des collèges et 3 élèves ont été retenus pour représenter leur établissement. Le niveau de cette année était très impressionnant », explique Marie-Francine Comare, inspectrice académique d’espagnol.



Toutes les équipes se sont présentées sous un pseudonyme espagnol. On a pu ainsi voir los mosquitos rápidos, las marmotas astutas, los caballos de agua…



Et c’est le collège Mille Roches plus précisément « las serpientes emplumadas » qui rafle la mise. Une belle victoire et méritée selon Nolan, Kenza et Marie « On est ému, content. On s’est dit ce sont nous les meilleurs et on va gagner ! Les ateliers avec notre professeur d’espagnol nous ont beaucoup aidés. C’est grâce à notre esprit d’équipe et de compétition qu’on a obtenu la victoire ! »



Deuxième derrière les collégiens de Mille Roches, « los dragones eternos » du collège Emile Hugot. Les gagnants ont reçu des lots offerts par le Département qui a toutefois tenu à récompenser l’ensemble des participants. Les 172 collégiens sont ainsi repartis avec l’ouvrage « l’histoire de La Réunion raconté aux enfants » de l’auteur Daniel Vaxelaire.





