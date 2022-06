Communiqué Projet Si Té Kap : "Agir ensemble et relever les défis d’aujourd’hui et de demain pour et avec la jeunesse réunionnaise"

L’heure du bilan a sonné pour le projet Si Té Kap. Par N.P - Publié le Lundi 27 Juin 2022 à 12:51

L’heure du bilan a sonné et le projet Si Té Kap touche à sa fin. La dernière rencontre réunissant les acteurs jeunesse du territoire (acteurs publics, associatifs, économiques et jeunes) s’est tenue le vendredi 24 juin au Domaine LA PISCINE à Saint-Denis. Ce rendez-vous a permis aux acteurs et aux jeunes présents de partager un moment convivial, d’échanger autour de l’expérience « Si Té Kap », de valoriser les défis relevés pour la jeunesse, de saluer les initiatives et démarches co-construites et engagées pour un avenir meilleur et solidaire.



La Zénéss lé Kap !



Si Té Kap est la suite directe de l’événement jeunesse KAP qui a eu lieu en 2019 à la Foire de Bras-Panon. Ce projet, piloté par l’Association PRODIJ a pour but d’animer la synergie d’acteurs sur le territoire autour de la jeunesse réunionnaise et de faciliter les liens, le travail partenarial et l’implication des jeunes. « L’implication et la participation des jeunes et des acteurs à ce projet ont été primordiales pour valoriser tout le potentiel dont la jeunesse réunionnaise dispose », souligne Pamela Quiroga, Directrice de PRODIJ.



KAP ou PAS KAP ?



Ce projet de 16 mois a été marqué par quatre grandes phases. La première phase de consultation (mars à juillet 2021) s’est articulée autour de la collecte d’expériences individuelles et professionnelles ainsi que la présentation des résultats d’études et d’enquêtes autour de la jeunesse réunionnaise. Phase durant laquelle cinq grandes thématiques liées à différents besoins et problématiques identifiés sur le territoire ont émergé : la communication, l’accompagnement, la confiance, la motivation et la valorisation. La deuxième phase de coconstruction des défis (août à octobre 2021) a été animée par des rencontres entre acteurs jeunesse et jeunes pour proposer des solutions aux problématiques soulevées en phase 1. La troisième phase a permis aux acteurs et aux jeunes de mettre en œuvre, pendant une durée de six mois (octobre 2021 à avril 2022), les défis qui avaient été proposés. Enfin, la quatrième phase (mai à juin 2022) est celle du bilan et de la valorisation des démarches et initiatives nées de cette concertation entre jeunes et acteurs, de l’engagement et de l’implication des parties prenantes ainsi que de l’impact de ce projet sur le territoire réunionnais.



LES DÉFIS A RELEVER



Travailler autrement, pour et avec la jeunesse réunionnaise telle est la devise de ce projet ! Quatre rencontres phares, lors de la deuxième phase du projet, ont eu lieu aux quatre coins de l’île. Au total, ce sont 39 structures qui ont été représentées, 21 jeunes qui y ont participé et près de 100 personnes qui se sont mobilisées lors de ces quatre rencontres. Ainsi, durant toute une journée, les acteurs et les jeunes étaient invités à travailler autour des problématiques évoquées en phase 1 et à y proposer des solutions. Ils pouvaient ainsi proposer d’améliorer un ou des dispositifs déjà existants ou bien lancer de nouveaux projets à mettre en place.



Ce travail de co-construction a fait émerger 14 solutions et jusqu’à présent, 3 défis ont été relevés :



- « Les Jeux de l’insertion - Mini Raid la Zénéss Sud » visant à informer les jeunes à travers une journée innovante et ludique. Cette rencontre a eu lieu le 22 avril 2021 au Domaine Vidot à Saint-Pierre. Elisabeth Boyer, Gérante à Rézorun, avance que « le projet Si Té Kap a été l’occasion d’y intégrer le "Mini Raid la Zénéss Sud" qui était le défi de notre groupe à notre événement EMPLOI/SPORT appelé "Les Jeux de l'insertion", prévu pour finaliser le dispositif RECS "Réseau d'Entreprises Citoyennes et Solidaires" avec la collaboration de la Mission Locale Sud ; d’où la naissance du défi intitulé « Les Jeux de l’insertion - Mini Raid la Zénéss Sud » ». Rézorun s’est alors appuyé sur son réseau d’une cinquantaine d'entreprises inclusives prêtes à travailler à ses côtés, pour mettre en place cette rencontre où les jeunes présents ont eu l'opportunité de découvrir des offres d'emplois, des contrats d'apprentissage et les dispositifs existants dans le Sud de l'île proposés par les différentes structures d'accompagnement.



- « L’arbre de vie » qui consiste à renforcer des dispositifs déjà existants sur le territoire comme la « Startups à l’école ». La rencontre entre la Technopole de la Réunion et le Lycée Amiral Lacaze lors d’une rencontre Si Té Kap a permis d’impulser rapidement le projet. C’est le 10 mars 2021 que le lancement de la Startups à l’école a eu lieu dans ce lycée. « La Technopole de la Réunion de par ses dispositifs tels que son incubateur de la recherche publique, son programme startup à l’école, ses expertises métiers de l’innovation, sera toujours au plus près des jeunes pousses du territoire, afin de les accompagner dans leurs rêves les plus fous pour construire et faire la Réunion innovante d’aujourd’hui et de demain pour et grâce à eux. La Technopole lé Kap ! » estime Laurent Gaboriau, Directeur Général de la Technopole de la Réunion.



- « Les Olympiades de l’emploi » afin de valoriser les compétences des jeunes autrement qu’avec un CV ou un entretien. Cette journée a eu lieu le 22 juin 2022 au MJC Centre Social de Saint-Benoît. Audrey Audant, Chargée de Développement Social au MJC – Centre Social Bambous-Girofles, précise pour sa part « qu’après de longs mois de travail, quelques péripéties, des départs, des rencontres... Nous sommes fiers de voir se réaliser notre défi « Les Olympiades de l'emploi ». Un défi par et pour les jeunes, dont l'objectif principal est de déconstruire les préjugés, tant sur la jeunesse que sur le monde de l'emploi. Valoriser des compétences informelles, sur le terrain, en baskets et sans étiquette : un format de rencontre original qui, nous l'espérons, aura aidé les participants à rencontrer leur futur professionnel autrement que lors d'un entretien d'embauche classique. Nous remercions chaleureusement les partenaires qui nous ont suivi sur ce projet. Et je tiens à saluer les Zolympiens, ces jeunes de la MJC Centre Social de St Benoît, sans qui ce projet n'aurait pas lieu d'être : vous êtes exceptionnels, MERCI ! »



Le Collège Jeunes de PRODIJ s’est énormément impliqué dans le projet Si Té Kap, notamment à travers leur participation à la co-animation des quatre rencontres phares. « Nous avons expérimenté une approche innovante de travail plus ludique, fun, participative et constructive lorsque nous avons co-animé les 4 rencontres de la phase 2 du projet Si Té Kap » ajoute Sitti Anoueche du Collège Jeunes PRODIJ. Des coachs professionnels les ont formés durant toute une journée, en amont de rencontres, afin qu’ils puissent jouer un rôle de facilitateurs lors de ces rencontres.



Pour clôturer cette quatrième phase du projet Si Té Kap, bonne humeur, défis et surprises ont été au rendez-vous vendredi dernier !