Projet Néo : Construction des bâtiments du pôle d’échanges de Saint-Pierre

Le projet NEO a pour but de développer durablement le territoire de la CIVIS afin de proposer une alternative crédible au tout automobile. Pour atteindre cet objectif, la CIVIS a choisi d’aménager des voies de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur ses communes littorales et de moderniser son réseau de bus en offrant 7 lignes à haut niveau de service.Les travaux liés à la mise en œuvre du TCSP sur Saint-Pierre ont démarré en 2013 au sein du quartier de la Ravine Blanche. Ils se sont poursuivis depuis la Pointe du Diable en passant ainsi par le chemin de La Balance, les rues Marius et Ary Leblond (entre les deux ronds points Cadjee et Foucque), Donat, François Isautier et Four à Chaux et se sont terminés par la livraison de la rue Bons Enfants en mai 2017;La mise en service effective en juillet 2017 de l’ensemble du linéaire a permis aux usagers du transport en commun de voyager plus rapidement jusqu’au pôle d’échanges du centre-ville en évitant les embouteillages aux heures de pointe, notamment entre les ronds points Cadjee et Foucque et également sur le boulevard Hubert Delisle. Les temps de parcours ont été divisés par deux pour se rendre au cœur de ville.