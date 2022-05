Projection du film “Je veux ma part de terre” au stade de l’Éperon

La Ville de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire et le Festival du Film Citoyen de la Réunion vous invitent à découvrir la projection du film “Je veux ma part de terre”, qui se tiendra le mardi 7 juin 2022, au stade de l’Éperon.



L’occasion de vivre un moment de partage et d’échange, avec les réalisateurs Jean-Marie PERNELLE et Fred LAMBOLEZ, ainsi que le Militan pou la tèr, Bruno RIVIERE. Un film engagé, citoyen et militant, qui incite à porter un regard nouveau, tout en échangeant durant une ambiance conviviale.