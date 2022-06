Communiqué Projection/débat et marche des visibilités à Saint-Pierre vendredi et samedi

Deux événements majeurs viennent clôturer le mois des visibilités. Par N.P - Publié le Jeudi 23 Juin 2022 à 10:27

Le Mois des Visibilités LGBTQIA+ se termine ce week-end. Deux événements majeurs viendront clôturer ces semaines d'engagement. Vous êtes invités : VENDREDI 24 JUIN

19h-22h | Projection de : « We were here » de David Weissman et débat avec

Didier Lestrade, figure essentielle de la lutte contre le VIH depuis 40 ans,

écrivain, militant et co-fondateur de ActUp Paris et du magazine gay

Têtu.

Médiathèque du Sud Sauvage, Saint-Joseph



SAMEDI 25 JUIN



9h-12h : Village associatif, Jardin de la plage, Saint-Pierre



13h-17h : MARCHE DES VISIBILITÉS LGBTQIA+ DE ST PIERRE

​