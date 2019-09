Progressivement moins humide sur l'Est, thermomètre en hausse mercredi et jeudi

REUNION

2019 SEPTEMBRE 23 17h45Photo satellite de 15heures: pour information:Ce système évolue au Nord de l'équateur sur les eaux chaudes de la Mer d'Arabie en direction des côtes d'Oman.La moitié Est de Saint Jospeh à Sainte Marie reste sur la trajectoire des paquets nuageux poussés par l'alizé.On note encore des averses mais celles-ci sont sensiblement moins fréquentes que celles observées la nuit précédente.Sur la moitié Ouest le ciel est peu nuageux à dégagé.La nuit est fraîche et parfois froide dans les hauts .Des rafales de 50/60km/h sont encore ressenties sur les côtes Sud et Nord.La mer reste agitée à localement forte sauf sur les Nord-Ouest.L'alizé commence à ralentir graduellement.Néanmoins il affiche encore des vitesses proches de 60/70km/h vers Pierrefonds et 50 à 60km/h vers Gillot et pousse même jusqu'à la Possession en journée.Des entrées maritimes porteuses d'averses sont encore possibles sur les régions Est de l'île en début de matinée.Par la suite les éclaircies gagnent du terrain.Larges éclaircies au volcan.Sur le reste de notre caillou la journée débute sous un soleil peu avare.Bonnes conditions au Maïdo où les nuages prennent le dessus en fin de matinée.Notre traditionnelle couverture nuageuse péi n'est pas musclée. Sans prétention elle occupe le terrain sur les pentes de l'Ouest et du Nord Ouest mais les averses restent limitées .Les éclaircies demeurent majoritaires sur le littoral même si le ciel est plus encombré entre Saint Philippe et Sainte Rose.La mer reste agitée à localement forte sur le Sud et l'Est.Les températures maximales entament une légère hausse qui devrait se poursuivre mercredi et jeudi.Non seulement le vent ralentit mais le thermomètre est plus prétentieux en journée. Les maximales peuvent localement atteindre ou légèrement dépasser 30° sous abri jeudi dans l'Ouest.Les matinées sont ensoleillées et les averses rares l'après midi.Tout au plus le vent de Nord-Est pourrait renforcer un peu le risque d'averses jeudi après midi sur les pentes du Sud et du Sud-Ouest.