A la Une .. Progression fulgurante du taux d'incidence à Mayotte, très loin devant le taux hexagonal

Le taux d'incidence que connaît le 101ème département est le plus élevé de France, selon le tout dernier point de situation. L'île déplore également ces dernières heures le décès d'une personne de 48 ans. Par LG - Publié le Dimanche 7 Février 2021 à 11:22 | Lu 712 fois

L'Agence régionale de santé de Mayotte dresse le tout dernier bilan de l'épidémie de Covid. 1891 nouveaux cas ont été déclarés sur une semaine glissante, soit du 28 janvier au 3 février 2021. Au total, depuis la pandémie, ce sont 10755 cas qui ont été signalés à Mayotte.



93 personnes sont actuellement hospitalisées au CHM dont 14 sont admises en réanimation.



Les chiffres du taux d'incidence sont les plus élevés de France avec 676,6 cas pour 100.000 habitants et 22,1 % de positivité. "Tous les indicateurs sont à la hausse", commentait l'ARS ce samedi soir. La progression est fulgurante. "Le taux d’incidence est en forte augmentation", confirme Santé Publique France dans son dernier bulletin. Il était de 415 pour 100.000 habitants en semaine 4 (268 en semaine 3) et le taux de positivité de 17,0% en semaine 4 (13,7% en S03).



A titre de comparaison, en semaine 4 (du 25 au 31 janvier 2021), le taux d’incidence était de 119/100.000 habitants en France métropolitaine.



Enfin, un nouveau décès est à déplorer, ce qui porte à 64 le nombre total de décès depuis le début de l'épidémie. Il s'agit d'une personne de 48 ans hospitalisée au CHM.