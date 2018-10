<<< RETOUR Département de La Réunion

Département de La Réunion Programme des vacances scolaires à Mascarin Jardin botanique





Pendant ces vacances d’octobre, nous vous invitons à découvrir ces végétaux si particuliers à travers une conférence qui leur est complètement dédiée. Vous pourrez observer quelques spécimens indigènes dans la collection Orchidée & Fougères du Jardin.

De plus, dans le cadre de la programmation des expositions temporaires présentées à Mascarin- Jardin Botanique de La Réunion, nous avons souhaité mettre à l’honneur une artiste plasticienne amoureuse des pié d’bwa réunionnais, Raphaële CARLIER. A découvrir donc !



Enfin, pour se divertir, nous avons programmé deux semaines d’atelier d’arts plastiques pour tous les âges. A vos pinceaux !

Bonnes vacances !



Daniel LUCAS

Directeur de Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion





Conférence sur les Fougères, un pan méconnu de la diversité réunionnaise

DATE ET HORAIRE

Vendredi 19 octobre à 18h entrée sur le site à partir de 17h45 Salle Jacob de Cordemoy à Mascarin TOUT PUBLIC

DURÉE : 2h

TARIF : gratuit sur réservation

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 0262 24 79 23

monique.paternoster@cg974.fr

Conférence présentée par Edmond GRANGAUD : Arrivé à La Réunion en 1996, professeur de sciences de la vie et de la terre, aujourd’hui retraité, Edmond Grangaud s’est plongé corps et âme dans l’étude des Fougères que l’on connaît finalement mal, mais qui sont essentielles à la biodiversité. "Les fougères n’ont généralement pas d’usage pratique, donc nous avons tendance à les considérer comme de simples plantes d’ornements, ou alors au contraire comme des espèces végétales envahissantes, or dans nos forêts humides, comme Bébour, les fougères représentent 40 % de la strate herbacée".



Il a écrit : GUIDE DES FOUGÈRES ET PLANTES ALLIÉES DES MASCAREIGNES (éditions Biotope) : un ouvrage grand public présentant sous une forme simple et attrayante les espèces les plus souvent rencontrées à l’occasion de promenades ou de randonnées.

Expositions DATES ET HORAIRES

du 13 au 28 octobre 2018

du mardi au dimanche de 9h à 17h

TOUT PUBLIC



TARIF

Expositions sans supplément de prix et sans réservation

(s’acquitter du tarif d’entrée au Jardin)



RENSEIGNEMENTS :

Los Nativos de RAPHAÊLE CARLIER Diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris en 2003, spécialisation mobilier, Raphaële CARLIER a vécu diverses expériences professionnelles dans le domaine du design et du graphisme (atelier Fourniture au Maroc, atelier multi-disciplinaire la Superstructure à Paris, maquettiste chez l’architecte-urbaniste Beth Gali à Barcelone...).

Le goût pour les plantes l’accompagne depuis toujours (potagers collectifs inspirés par la permaculture, multiples initiations aux plantes sauvages comestibles en France et Catalogne, confection de bijoux à base de graines récoltées...).

Depuis son retour à La Réunion en 2014 (elle y a vécu la plus grande partie de son enfance), cette passion pour la botanique a grandi. Elle se forme petit à petit à la connaissance des plantes indigènes (interventions en jardinerie et compostage dans les écoles, projet de plantation indigène et citoyenne au village artisanal de l’Eperon,...).



Lo grin i koz de DOMINIQUE LAPORTE

L’univers des graines est une source quasi inépuisable d’étonnement, de questionnement, de perceptions sensorielles.

Lo grin i koz : de voyage et de sociétés, de souvenirs d’enfance, de la place de la biodiversité dans la vie de l’Homme.

Plus d’une centaine d’espèces différentes de plantes présentées sous forme de fruits et graines vous attendent, identifiées sous leur nom vernaculaire ou petit nom créole. Certaines de ces graines font partie de notre quotidien (maïs,riz, sésame…), d’autres évoquent des croyances (grains de Job …) , d’autres comme celle de l’arbre à dauphin ou les « oreilles cafre » étonnent par leur forme.

Cette exposition est le fruit d’un travail de collecte passionné et de recherche d’informations mené sur plusieurs années par Madame Dominique LAPORTE et Monsieur Joël BARIS, qui ont eu à cœur de valoriser ce travail personnel en le mettant à disposition de Mascarin.

Un cahier vous invite vous aussi à nous partager vos souvenirs liés aux graines et à continuer ainsi à faire «kozer lo grin» ! Les ateliers de Christel Avec Christel GIRAULT, plasticienne diplômée de l’École des Beaux Arts de Troyes.

Elle s’est installée à La Réunion depuis 2004. Vitrailliste de métier, elle intervient auprès de l’UNESCO pendant 10 ans et initie de nombreuses générations à l’art plastique dans un souci d’écocitoyenneté



LES ZENFANS

enfants de 6 à 13 ans

> nbr de places limité à 10 enfants

> de 9h à 16h

Stage 1 : du 15 au 19 octobre (5 j)

Stage 2 : du 22 au 26 octobre (5 j)



LETIBOUDCHOU

enfants de 2 ans et demi à 6 ans

> nbr de places limité à 13 enfants

> de 9h à 14h30

Stage 1 : sam. 20 octobre (1 j)

Stage 2 : sam. 27 octobre (1 j)



TARIFS

Stages de 5 jours : 155 € Stages de 1 jour : 80 €

Tarif dégressif pour les enfants d’une même fratrie.

L’accueil des enfants se fera entre 8h55 et 9h05 au portail principal (entrée publique).

Repas : apporter son pique-nique obligatoire le lundi. A partir du mardi : apporter son pique-nique ou commande au restaurant Le Vieux Pressoir.

0262 459 259

INSCRIPTION

Christel GIRAULT 4@orange.fr

0693 920 699

Min : 5 pers. - S’il n’y a pas au minimum 5 personnes inscrites, Christel se réserve le droit d’annuler le stage.



L’enfant et notre monde, hymne à La terre



La terre tourne, nous porte, nous nourrit, nous la foulons ... cette grande maison de tous les «ETRES», rendons lui hommage en s’inspirant de la nature qui nous entoure au Jardin Botanique. Ce dernier, fort de toutes ses collections, sera une source d’inspiration, il nous permettra de collecter des formes, des couleurs, des matériaux, des textures, des symboles afin de personnaliser un siège unique.



Cet objet usuel nu au départ se transformera au fil de la semaine et comme sur une toile vierge un concept prendra forme : UN siège à rêver la terre...



«La terre est bleue comme une orange» Paul Eluard



Contenu plastique : observer la nature, réaliser des croquis, des photos …

Pour l’ensemble des stages, apporter : 1 siège à personnaliser

- chaise pliante ou pas, petit banc, tabouret... peu importe la matière de ce siège Atelier de création plastique "Los Nativos" avec Rapahële CARLIER, diplômée de l’Ecole des Arts Décoratifs de Paris en 2003, spécialisation mobilier. Elle a vécu diverses expériences professionnelles dans le domaine du design et du graphisme.

Le goût pour les plantes l’accompagne depuis toujours. Elle s’est formée à la connaissance des plantes indigènes.



PUBLIC : à partir de 7 ans



DATES ET HORAIRES

Stage du 16 au 19 octobre 2018 (4 j) Horaires : de 10h à 16h



RDV directement à l’Atelier vert à 9h55



TARIF : 150 € (4 jours)

Repas : Apporter son pique-nique, ou commande au restaurant Le Vieux Pressoir 0262 459 259



INSCRIPTION

Raphaële CARLIER

0693 013 952 (plutôt par sms)



Min : 4 pers. - S’il n’y a pas au minimum 4 personnes inscrites, Raphaële se réserve le droit d’annuler le stage.

Atelier en relation avec l’exposition "Los Nativos"



Exploration de techniques variées (crayon à papier pur, crayons aquarelle, collages, gouaches et encres) dans le but de choisir celle qui convient le mieux à chacun Jeux graphiques autour de la diversité des feuillages, des organes de la fleur,

de la respiration de l’arbre.



Recherches esthétiques autour de l’herbier.

Matériel fourni mais vos glanages sont bienvenus.

Visite de l’expo et de la collection Réunion du jardin et identification de quelques plantes spécifiques de la forêt semi-sèche de l’ouest, car nous y vivons !



Stage de création artistique

avec Marie LOPEZ et Rémi MOREL (Association Piton des Z’Arts)

Marie LOPEZ : artiste plasticienne, coordinatrice des actions culturelles de l’association depuis 2006

Rémi MOREL : dessinateur autodidacte - peintures murales et performances, réalisations d’illustrations pour des livres édités par l’association



(Les Zorribs Zistoirs : Zippy ; Klodik). Il finalise actuellement :

Rasta Cool Kricket (suite des Zorribs Zistoirs), ainsi qu’une Bande Dessinée qui sera bientôt éditée et pour laquelle il a réalisé les dessins et la mise en couleur.



DATES ET HORAIRES

Stage du 22 au 26 octobre 2018 (5 j) Horaires : de 9h30 à 16h30

TARIFS enfant : 100 € enfants : 180 € enfants : 240 € enfants : 280 € + 10 € d’adhésion à l’association pour l’année 2018-2019 par famille

Repas : apporter son pique-nique obligatoire le lundi. A partir du mardi : son pique-nique, ou commande au restaurant Le Vieux Pressoir 0262 459 259



INSCRIPTION

Marie LOPEZ

0692 212 501

Max : 20 pers. (min : 12 pers. - S’il n’y a pas au minimum 12 personnes inscrites, Marie se réserve le droit d’annuler le stage).



Les Supers Héros



Atelier d’illustrations

Dessins et peintures, Supers Héros (comics MARVEL), adaptés pour un public de jeunes par le dessinateur Rémi MOREL. Les Supers Héros seront intégrés dans un univers végétal.



Fournitures : papiers dessins formats A4 et A3, tableau de 40 cm x 50 cm, feutres permanents, pastel à l’huile, colle vinylique, peinture acrylique 10 couleurs, chevalet, pinceaux, brosses, rouleaux, sceaux, éponges, bâches de protection,

Le vendredi 26 octobre à 16 h nous invitons les familles et les amis des stagiaires à une exposition / goûter pour valoriser la création de chacun grâce à un moment de partage et de convivialité artistique.



Atelier de peinture au couteau

avec JEAN-CLAUDE BERNARD



Né en 1946 à Paris, Jean-Claude BERNARD, depuis plus de dix ans a installé son atelier dans le sud de l’île (Le Tampon)

Après des études à l’École Nationale d’Art de Cergy Pontoise et la fréquentation de plusieurs ateliers et académies, ce qui était déjà devenu une passion c’est transformé en un besoin permanent d’expression et de confrontation avec le public.



Son travail actuel fait place à des paysages aux couleurs contrastées qu’il recompose dans son atelier pour en donner sa vision intérieure toujours dans une recherche d’équilibre entre abstraction et figuration. Ce travail a déjà fait l’objet de plusieurs expositions dans des galeries parisiennes et sur l’île.



Son parcours artistique l’a amené vers plusieurs expositions de prestige tant en métropole qu’à l’étranger (Arche de La Défense, salon d’automne de Paris …) et plusieurs distinctions ont récompensées son travail



DATE ET HORAIRES

Dimanche 14 octobre 2018 Horaires : de 9h à 16h45

TARIF : 60 €

(le prix ne comprend pas le déjeuner. Possibilité de se restaurer sur place)



CONDITIONS D’INSCRIPTION Le stagiaire devra posséder un début de pratique picturale

Âge minimum 15 ans

La totalité du matériel nécessaire à l’atelier sera sur place.

Nombre de places limitées : 8 pers. (min : 5 pers. - S’il n’y a pas au minimum 5 personnes inscrites, JC BERNARD se réserve le droit d’annuler le stage).



INSCRIPTION

Jean-Claude BERNARD 4@gmail.com

0262 328 119



Repas : commande au restaurant Le Vieux Pressoir 0262 459 259

Un moment de partage, un lieu d’expression : Jean-Claude BERNARD, artiste peintre, vous invite à découvrir une technique de peinture au couteau.



Il sera abordé lors de cet atelier la réalisation d’un tableau à l’aide de couleurs dans les camaïeux de mauve et de violet.



Les incontournables du Jardin

La flore

Langue de cerf

Elaphoglossum heterolepis

Famille des Dryoptéridacées



Notre ami botaniste Edmond GRANGAUD nous parle de fougères dans sa conférence programmée le vendredi 19 octobre (p.5).

Nous avons alors voulu vous présenter quelques spécimens de ce groupe de végétaux de la collection Orchidées & Fougères du Jardin.



Commençons par Elaphoglossum heterolepis.



L’origine du nom du genre Elaphoglossum vient de la forme du limbe (partie de la feuille sans son pétiole) qui est en forme de langue de cerf, du grec elaphos signifiant "cerf" et glossa signifiant "langue".



C’est pourquoi, les fougères ayant cette forme sont appelées couramment Langue de cerf.



Son limbe est étroitement elliptique, à nervures libres, reconnaissable par la couverture d’écailles blanchâtres que portent particulièrement les jeunes frondes (pour les fougères on parle de "frondes" au lieu de "feuilles"), sur les 2 faces et, surtout, par les écailles bicolores du pétiole.



Elaphoglossum heterolepis, est une fougère endémique de l’île Maurice et de La Réunion. Elle est assez commune sur l’île en forêt humide entre 200 et 1400 m d’altitude.



Fougère nid d’oiseau

Asplenium nidus

Famille des Aspléniacées

Fougère nid d’oiseau est une des plus grandes fougères épiphytes de l’île.

Epiphyte ? Que signifie ce mot barbare !



Un peu de botanique : les épiphytes sont des plantes qui poussent en se servant d’autres plantes comme support. Il ne s’agit pas de plantes parasites car elles ne prélèvent rien au détriment de leur hôte.

Voilà vous savez tout !



Cependant, cette fougère peut de manière très occasionnelle être terrestre. Elle vit en forêt humide de basse altitude. Recensée sur les trois îles des Mascareignes (Réunion, Maurice, Rodrigues), cette espèce est protégée à La Réunion car elle y est devenue très rare, du fait notamment de la réduction de son habitat (càd les forêts humides de basse altitude).





